Pipa choca y se incendia en la México-Puebla

La tarde de este domingo una pipa a exceso de velocidad chocó provocando un siniestro y el cierre vial de la autopista México- Puebla.

Nuevamente, la autopista México-Puebla fue el escenario del choque de una pipa que de acuerdo con testigos circulaba a exceso de velocidad la tarde de este sábado a la altura del kilómetro 48, en el municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México.

Además de la pipa que transportaba gasolina, hay otros vehículos implicados en el accidente.

La vialidad fue cerrada debido al percance que abarca ambas direcciones.

⚠️ La Autopista México–Puebla, km 48, en el municipio de #Ixtapaluca se mantiene cerrada a la circulación en ambos sentidos debido a un percance vehicular. pic.twitter.com/0G4E31VtOI — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) November 9, 2025

Elementos de la Guardia Nacional, Bomberos y Capufe ya atienden el siniestro, por lo que la vialidad permanece cerrada desde la caseta de San Marcos, en dirección a Puebla.

☑ ACTUALIZACIÓN.#AutMéxicoPuebla, km 48. Se informa a las personas usuarias que continúa cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de volcadura e incendio de tracto camión tipo pipa. Personal de CAPUFE y Bomberos se encuentran en la zona realizando las labores de… — CAPUFE (@CAPUFE) November 9, 2025

De acuerdo con Protección Civil de Ixtapaluca, la pipa que transportaba gasolina tuvo el percance a las 7:30 de la noche y aunque hobo otros vehículos involucrados, no se registran víctimas fatales.

El director de Protección Civil del municipio, Alexis Guerrero Peñaloza, informó que se desconoce el paradero del responsable de la pipa.

