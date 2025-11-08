;

Pipa choca y se incendia en la México-Puebla

La pipa de hidrocarburo a exceso de velocidad chocó provocando el siniestro y el cierre a la circulación desde la caseta de San Marcos.

La tarde de este domingo una pipa a exceso de velocidad chocó provocando un siniestro y el cierre vial de la autopista México- Puebla.

La tarde de este domingo una pipa a exceso de velocidad chocó provocando un siniestro y el cierre vial de la autopista México- Puebla.

Nuevamente, la autopista México-Puebla fue el escenario del choque de una pipa que de acuerdo con testigos circulaba a exceso de velocidad la tarde de este sábado a la altura del kilómetro 48, en el municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México.

Además de la pipa que transportaba gasolina, hay otros vehículos implicados en el accidente.

La vialidad fue cerrada debido al percance que abarca ambas direcciones.

Elementos de la Guardia Nacional, Bomberos y Capufe ya atienden el siniestro, por lo que la vialidad permanece cerrada desde la caseta de San Marcos, en dirección a Puebla.

De acuerdo con Protección Civil de Ixtapaluca, la pipa que transportaba gasolina tuvo el percance a las 7:30 de la noche y aunque hobo otros vehículos involucrados, no se registran víctimas fatales.

El director de Protección Civil del municipio, Alexis Guerrero Peñaloza, informó que se desconoce el paradero del responsable de la pipa.

