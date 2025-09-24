Van 30 personas fallecidas tras la explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia ocurrida el 10 de septiembre

El gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Salud local, dio a conocer la más reciente actualización sobre el estado de las personas que fueron víctimas de la explosión de una pipa de gas en el Puente la Concordia, de la alcaldía Iztapalapa el pasado 10 de septiembre.

Actualización de víctimas por explosión en Puente la Concordia

De acuerdo con el último corte, 15 personas continúan hospitalizadas recibiendo atención médica.Un total de 39 ya fueron dadas de alta.Lamentablemente, 30 perdieron la vida a consecuencia del lamentable accidente.

Atención y apoyo a las familias afectadas

El gobierno de la Ciudad a través de la Secretaría de Salud, continúa acompañando con respeto y solidaridad a las familias afectadas y reitera su compromiso de brindar toda la atención necesaria a quienes lo requieren.

La explosión en Iztapalapa generó una movilización inmediata de servicios de emergencia, y desde entonces se han mantenido los esfuerzos para dar seguimiento médico y psicológico a las víctimas.