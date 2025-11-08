Detienen a presunto responsable de fraude automotriz en Tlalnepantla

Axel “N”, es investigado por su probable participación en la comisión de delitos patrimoniales en modalidad de fraude vehicular.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvieron a un individuo identificado como Axel “N”, quien es investigado por su probable participación en la comisión de delitos patrimoniales.

#Detenido.



¿Cómo operaba el presunto responsable del fraude automotriz?

Axel “N” fue detenido en flagrancia, en un local comercial destinado a agencia automotriz, ubicado en la colonia Centro Industrial, de Tlalnepantla, cuando elementos de esta Fiscalía realizaban acciones de investigación, momento en el que el hoy detenido les habría ofrecido dinero a cambio de no seguir con dicha actividad.

Con respecto a la comisión de delitos patrimoniales por los que se le indaga, con base en información obtenida por la Fiscalía, este sujeto podría estar relacionado con diversas denuncias de víctimas quienes señalan haber sido defraudadas por el investigado, ya que le habrían realizado pagos para el enganche de vehículos, sin que dichas unidades les hayan sido entregadas.

¿Qué empresa se usó para cometer el delito?

Para realizar la conducta delictiva, Axel “N” se valía de su condición de representante legal de una moral identificada como “Autoclub Di Forza”, ubicada en este municipio.

Por los hechos referidos, la Fiscalía del Estado de México continúa con las indagatorias para su esclarecimiento y, en su caso, actuar en consecuencia en contra de quienes hayan participado en los mismos.

Axel “N” fue presentado ante el Agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica con respecto a la probable comisión de delito en flagrancia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita, para que en caso de reconocer a este sujeto como probable implicado en otro hecho delictivo, sea denunciado.

