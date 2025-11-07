Thalía Martínez, víctima de explosión por gas en Tamaulipas, aparece en video a más de un año del accidente atribuido a Engie

Este jueves, el periodista Salvador Martínez, conocido como Wikichava, compartió un video en el que aparece su hermana Thalía, víctima de una explosión por acumulación de gas en 2023 en Tamaulipas, quien decidió ser grabada para enviar un mensaje luego de que, según revela su hermano, la empresa Engie México, presunta responsable del accidente, amagara con “irse de la mesa”.

Las imágenes, aunque sensibles, muestran a la joven más de un año después del accidente que le dejó quemaduras de tercer grado en el 70 % del cuerpo y la obligó a someterse a múltiples cirugías y amputaciones.

No cualquier persona sobrevive. Es una historia de fuerza. Yo sé que sí puedo — Thalía Martínez.

¿Qué le pasó a Thalía Martínez?

El 29 de junio de 2023, Thalía sufrió un accidente que le cambió la vida. Al entrar a su departamento en Matamoros, el edificio explotó tras un chispazo provocado por acumulación de gas y, aunque logró salir corriendo, las llamas alcanzaron su cuerpo.

Salvador denunció los hechos un año después, en junio de 2024, a través de sus redes sociales, donde expuso las irregularidades que provocaron el accidente, ya que el departamento contaba con estufa y boiler eléctricos. Luego de que las autoridades buscaron algún tanque de gas cercano, lo único que encontraron como fuente fue una línea de gas natural que corría a 60 centímetros de la banqueta, justo frente al domicilio.

Thalía, víctima de una explosión por acumulación de gas en 2023 en Matamoros, Tamaulipas. / @Wikichava.

La denuncia contra Engie México

Tras una investigación, se determinó que la acumulación se produjo en el baño del departamento debido a una fuga proveniente del drenaje público, que no contaba con mantenimiento. Fue entonces que señaló a Engie México, filial de la multinacional francesa, como presunta responsable de las fugas, pues era la única proveedora de gas natural en el estado.

A esto, Thalía interpuso una demanda contra la empresa en diciembre de 2023 ante la Fiscalía de Tamaulipas. Sin embargo, según explica Salvador, la compañía dijo que no existían elementos que argumentaran dicha responsabilidad.

Antecedentes de explosiones

Sin embargo, en diciembre de 2024, Anne Vigna, corresponsal de Le Monde en México, reveló en entrevista con Gabriela Warkentin que una regidora de Matamoros confirmó que Engie no tenía el seguro con el que debía contar, no había realizado capacitaciones de protección civil y la población no estaba informada.

La fuga de gas está comprobada con tres peritajes diferentes y poco a poco lo aceptaron, pero señalaron que una empresa perforó su red, lo cierto, es que la empresa trabajaba para ellos. — Anne Vigna, corresponsal de Le Monde en México.

Además, puntualizó que fueron varias las explosiones registradas: la primera en 2022, cuando murieron dos jóvenes y otra más en Ciudad Madero, donde tres personas resultaron heridas y se reportó la muerte de Anabel, de 25 años.

Thalía Martínez, sobreviviente de una explosión de gas en Matamoros en 2023. / cesar rodriguez

“El gobierno de Francia nos ignoró”, acusa hermano de Thalía

El periodista ha señalado en varias ocasiones que el gobierno de Francia ha sido omiso respecto al caso. “Nos ignoró”, escribió en X.

Este 3 de noviembre, familiares y sobrevivientes de explosiones por gas natural colocaron una ofrenda de Día de Muertos frente a la Embajada de Francia en México para recordar a quienes murieron por fugas atribuidas a Engie.

Macron y su visita a México

Este viernes, el presidente francés Emmanuel Macron sostendrá una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para tratar temas de inversión, cooperación cultural y multilateralismo, además de un encuentro con empresarios para hablar sobre la agenda económica.

Sin embargo, aunque en su momento el caso llegó hasta la mañanera, la prioridad del gobierno mexicano será la recuperación del Códice Borgia, una pieza que narra la memoria de los barrios originarios y la estructura política y social de Tenochtitlán.

