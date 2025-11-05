Anuncia Generación Z México supuestas marchas en Sonora, Uruapan, CDMX y otros estados; Sheinbaum señala uso de IA

En lo que va de esta semana, el colectivo Generación Z México ha anunciado aproximadamente cuatro supuestas manifestaciones en distintas partes del país. A través de su cuenta de Instagram, el movimiento, que usa la bandera del manga One Piece como emblema de protesta, dio a conocer fechas y lugares para cada movilización.

Marcha en Sonora

Una de ellas está programada para este miércoles 5 de noviembre, a las 5 de la tarde, en la Plaza Emiliana de Zubeldía, en Hermosillo, cuyo llamado fue dirigido “por las víctimas de Waldos”, luego del incendio ocurrido el 1 de noviembre, que dejó más de 20 personas muertas y múltiples heridos.

Paro de actividades y marcha en Uruapan

La siguiente se espera que sea el viernes 7 de noviembre a las 10 de la mañana, en la glorieta de McDonald’s, en Uruapan, Michoacán.

Las cámaras y asociaciones de Uruapan convocamos a toda la sociedad a un paro total de actividades por los que ya no están, por lo que tiene miedo, por los que seguimos de pie. — Generación Z México en Instagram.

Ante esto, el colectivo invitó a cerrar negocios, salir usando una camisa blanca o negra y colocar un moño negro en la entrada de casas o comercios.

Entre los hashtags usados está #CarlosManzo, alcalde de Uruapan que fue ultimado a balazos también este 1 de noviembre durante la inauguración del Festival de las Velas.

Marcha nacional en CDMX

Por otro lado, en lo que fue presentada este lunes como su primera movilización oficial, anunció que el 8 de noviembre realizará una supuesta marcha contra la crisis de inseguridad en el país.

Según el colectivo, el recorrido será a las 12 de la tarde, saliendo del Ángel de la Independencia hacia Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

Este sábado 8 de noviembre se invita a todo el pueblo mexicano a salir a las calles y alzar la voz para exigir un país seguro, justo y digno. — Generación Z México en Instagram.

Paro nacional anunciado en Mexicali

Asimismo, convocaron a un paro nacional para el 15 de noviembre en Mexicali a la 5 de la tarde.

Por campesinos, mujeres y colectivos feministas, pueblos originarios, ambientalistas, periodistas y defensores de derechos humanos, familias de desaparecidos, trabajadores del campo y de la educación. — Generación Z México en Instagram.

Sheinbaum denuncia uso de IA por Generación Z México

Aunque Generación Z México ha recibido apoyo en redes sociales, también enfrenta acusaciones de supuesta relación con la oposición. Algunos usuarios sostienen que el colectivo no representa a los jóvenes, como afirma en sus publicaciones, sino que forma parte de una estrategia partidista.

Por otra parte, durante la conferencia matutina de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que estas supuestas manifestaciones están impulsadas por cuentas falsas, particularmente en plataformas como TikTok.

Llama la atención que está lleno de inteligencia artificial — Claudia Sheinbaum.