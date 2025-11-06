Niegan arraigo domiciliario a Carlota “N”; deberá seguir su proceso en prisión

Niegan arraigo domiciliario a la señora Carlota “N”, presunta responsable de la muerte de dos personas el pasado 1 de abril

Una juez de control negó el arraigo domiciliario a la señora Carlota “N”, presunta responsable de la muerte de dos personas el pasado 1 de abril, por lo que permanecerá en prisión en el Centro Penitenciario de Reinserción Social en Chalco.

TE PUEDE INTERESAR: Guadalupe Urban, regidora asesinada en Oaxaca, condenó el crimen de Carlos Manzo en sus últimas publicaciones en redes

¿Qué resolvió la juez de control?

Luego de más de seis horas que duró la audiencia en los Juzgados de Control y Juicios Orales de Chalco, al salir, su presunto hijo, Arturo Santana Alfaro, confirmó la resolución de la juez.

“Hoy es una batalla que se pierde, lamentable para mi madre, la salud estuvo totalmente acreditada, el deterioro de la salud de mi madre, no sé qué es lo que quería la juez, ya es la segunda vez que lo niega, reconoció la edad porque no lo podía negar”. — Arturo Santana Alfaro, presunto hijo de Carlota "N"

¿Cómo se encuentra doña Carlota?

A pregunta de los medios sobre el estado de salud y anímico de doña Carlota, Arturo Santana mencionó: “Ella está tranquila, evidentemente le va a pegar esta situación, han sido siete meses de internamiento, son cuestiones difíciles de asimilar”.

La familia, abogados y vecinos que se reunieron frente a los juzgados, en apoyo a la señora Carlota “N”, señalaron que seguirán luchando para que la autoridad judicial sea benévola con doña Carlota.

“Carlota, escucha, el pueblo está en la lucha”, gritaban.

Ante esta situación, la señora Carlota “N” deberá seguir su proceso en reclusión, en espera de la sentencia que dictaminará la autoridad judicial.

#Detenida. Elementos de la @SS_Edomex, así como Policías municipales de #Chimalhuacán y #Chicoloapan, junto con la #FiscalíaEdoméx, detuvieron a Carlota "N", investigada por su probable intervención en hechos registrados el pasado martes 1 de abril, que causaron la muerte a un… pic.twitter.com/EaqWLwnSJ8 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) April 2, 2025

👉 Síguenos en Google News y encuentra más información