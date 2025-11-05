Se pospone audiencia de Doña Carlota; piden cambio de medida cautelar

La audiencia programada para este día, en el caso de Doña Carlota, fue pospuesta para el día de mañana, en los Juzgados de Control del Centro Penitenciario de Reinserción Social de Chalco.

¿Por qué se solicitó cambiar la medida cautelar?

A solicitud de familiares y la defensa legal de Carlota “N”, se llevaría a cabo una audiencia con la finalidad de solicitar al Juez el cambio de medida cautelar, de prisión preventiva a la modalidad de arraigo domiciliario, debido a su estado de salud que se ha visto deteriorado.

¿Por qué se suspendió la audiencia de Doña Carlota?

La audiencia fue suspendida debido a que no se presentó el agente del Ministerio Público y fue reprogramada para el día de mañana a la misma hora y lugar.

¿Quién es Doña Carlota?

Carlota “N”, de 74 años, es la mujer que disparó y mató a dos personas, y dejó a un menor herido, por la disputa de un inmueble ubicado en la colonia Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, en el municipio de Chalco, Estado de México.

La abuelita llegó armada a la vivienda junto con dos de sus hijos, para tratar de desalojar a quienes consideraba invasores de su propiedad. Lo que comenzó como una discusión terminó en una tragedia.

