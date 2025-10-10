Marcelo Ebrard compara la negociación del TMEC con un “matrimonio difícil”

Marcelo Ebrard aseguró que algunos puntos de la negociación del TMEC son entre entre México y Estados Unidos

El Secretario de Economía Marcelo Ebrard Casaubón comparó la negociación del TMEC con Estados Unidos con el matrimonio.

“La otra cosa que tenemos que ver es la negociación con varios países del mundo. Mencionaba Paco (Francisco Cervantes presidente del CCE) el tratado con Estados Unidos, que es como un matrimonio difícil, pero ahí la llevamos”. — Marcelo Ebrard Casaubón

¿Qué dijo Marcelo Ebrard sobre el TMEC?

Al participar en el evento denominado Capital de la inversión: Crecimiento y récord histórico en el Museo de la Ciudad de México, encabezado por la jefa de Gobierno capitalino Clara Brugada Molina, Ebrard Casaubón agregó que lo que sigue es fijarse qué aranceles se establecen y en qué áreas no existen, para identificar rubros de crecimiento económico.

¿Cómo avanzan las consultas trilaterales del TMEC?

Posteriormente fue cuestionado sobre si la negociación del TMEC es solo a nivel bilateral —es decir, entre México y Estados Unidos—, Ebrard aclaró que solo en algunos puntos.

“Estamos ahorita en consultas coordinadas de los tres países. ¿Por qué es importante esto? Pues, porque si estamos coordinados los tres países haciendo una consulta sobre un formato vigente, que además tiene fuerza de ley, mi pronóstico es que vamos a seguir adelante en esa misma estructura. Ahora, hay temas bilaterales". — Marcelo Ebrard Casaubón

“Nosotros, por ejemplo, importamos energía de Estados Unidos, Canadá exporta energía. Nosotros tenemos una exportación muy grande de hortalizas, ellos no. Entonces, hay temas que son distintos, y eso siempre va a ser así”, aclaró Ebrard.

En ese sentido, el funcionario se dijo optimista, ya que se están llevando a cabo consultas trilaterales sobre un esquema de descuentos para vehículos pesados, aprovechando la alta integración de componentes provenientes de Estados Unidos y México, lo que beneficiará a las empresas involucradas.

