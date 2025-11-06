María Dolores González Saravia, nueva titular de Derechos Humanos CDMX para el periodo 2025-2029

Por unanimidad, María Dolores González Saravia fue electa por el Congreso local como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para el periodo 2025-2029.

Al presentar la propuesta, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Janette Guerrero, dijo que la nueva titular, quien es hermana de la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia y tiene una trayectoria de más de cuatro décadas en la materia.

#ÚltimaHora 🔴 | Con 60 votos a favor, el #CongresoCDMX designó a María Dolores González Saravia Calderón como presidenta de la @CDHCMX para el periodo 2025–2029.



🏛️ La nueva titular rindió protesta ante el Pleno. pic.twitter.com/X4iGPHLXlT — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) November 6, 2025

Luego de la toma de protesta en el pleno del Congreso, la nueva ombudsperson, María Dolores González, prometió autonomía e independencia de la institución frente a los poderes del Estado.

Para nosotros es fundamental garantizar la autonomía, la independencia y la confiabilidad de la Comisión, ya que ahí radica su fuerza, y mi compromiso por ello está anclado en esta presencia de los movimientos sociales, las comunidades y los sujetos de derecho que han acompañado esta propuesta y proyecto” — Dijo.

Aseguró que el proceso en el que fue electa fue totalmente abierto y transparente “basado en el respaldo de la sociedad civil” y negó que haya influido el hecho de ser hermana de una gobernadora de Morena.

“Nosotros hemos generado todos los requisitos que se plantearon para el proceso, el proceso lo evalúan tanto consejeros ciudadanos como diputados, ellos son los que definen el resultado”.

Y afirmó que es parte su plan de trabajo mejorar la recepción y procesamiento de quejas, así como la investigación y las recomendaciones.

¿Quién es María Dolores González Saravia?

María Dolores González Saravia, es, de acuerdo con la legisladora Janette Guerrero,una mujer con una profunda vocación de servicio público y autoridad moral indiscutible.

“No hablamos solo de un perfil técnico o académico, sino de una vida entera dedicada a la promoción de la dignidad humana. Dolores González Sarabia ha trabajado en comunidades rurales, con pueblos originarios, con víctimas de violencia, madres buscadoras, con instituciones públicas y con organismos internacionales. Ha tejido puentes entre sectores, acompañado causas diversas y ha demostrado que los derechos humanos no se defienden desde el escritorio”, aseguró.

Dolores González, estudio la carrera de Economía en la UNAM, es especialista en mediación de conflictos, formó parte de la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI) luego del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), dirigió la organización Servicios y Asesoría para La Paz (SERAPAZ) y fundó la Escuela de paz “Tatik Samuel”.

ahz.

