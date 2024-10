Rinde protesta Margarita González Saravia como la primera Gobernadora de Morelos

Esta madrugada, Margarita González Saravia rindió protesta en el salón de plenos del Congreso como la primera mujer Gobernadora de Morelos para el periodo constitucional 2024 - 2030.

Durante la sesión ordinaria que inició a las 00:00 horas, estuvieron presentes los legisladores Morena y Movimiento Ciudadano, así como de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Partido del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza.

Minutos después, Margarita González ingresó al salón de plenos del Poder Legislativo local para rendir protesta y así convertirse en la primera mujer gobernadora en la historia del estado desde su fundación en 1869.

En su primer mensaje aseguró que hará un gobierno honesto, de territorio y cercano a la gente, apegado a los principios de la Cuarta Transformación y con austeridad republicana.

“Todos deseamos vivir en paz y en armonía. No descansaremos una transformación sustancial para el bien de todas y todos” indicó.

Margarita González Saravia dijo que se trabajará de la mano con la presidenta Claudia Sheinbaum y mantendrá el diálogo con las organizaciones sociales, con las fuerzas políticas y con los distintos poderes para fortalecer la gobernabilidad.

“Mantendremos una estrecha colaboración con el gobierno federal en todos los órdenes del servicio público...nos une el anhelo de construir una transformación profunda para el bien del pueblo de Morelos, basada en los principio de no mentir, no robar y no traicionar” agregó.

Posteriormente acudió a la sede del Poder Ejecutivo para abrir las Puertas del Palacio de Gobierno al pueblo morelense y tomó protesta a los integrantes de su gabinete, a quienes los conminó a poner su mayor esfuerzo.