Descarta Sheinbaum más apoyos para productores de maíz y atribuye a intereses políticos bloqueos de agricultores

La presidenta Claudia Sheinbaum puso en duda el verdadero interés de los productores de maíz que mantienen bloqueos en carreteras del país y señaló que detrás de estas movilizaciones podrían existir intereses políticos.

La mandataria explicó que la mayoría de los agricultores ya firmaron un convenio con la Secretaría de Agricultura, por lo que los apoyos económicos están asegurados.

“El otro día también lo dije, hay intereses políticos en algunos de estos cierres y lo decimos responsablemente, porque la gran mayoría ya firmó con la Secretaría de Agricultura y están por abrirse las ventanillas para poder tener acceso a este recurso que sería el próximo año”, expresó Sheinbaum.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Denuncian campesinos crisis agrícola sin precedentes y exigen ventanilla universal de crédito en México

Apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz

La presidenta subrayó que el gobierno federal y los estatales acordaron entregar un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz, además de crear un Sistema de Ordenamiento de Mercado y Comercialización para garantizar precios justos a los granos nacionales.

“Ya no puede haber mayor apoyo por el momento para todos aquellos que siguen exigiendo. Este es el esfuerzo más importante que hemos establecido para poder apoyar a los productores”, puntualizó.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Productores de Guanajuato bloquean empresas compradoras de grano en protesta por precio base

Bloqueo en planta de Maseca en Guanajuato

A pesar del acuerdo, desde la noche del miércoles un grupo de alrededor de diez productores de campo bloqueó la entrada a la planta de Maseca en León, Guanajuato, en protesta por la baja en el precio del maíz.

Las movilizaciones se suman a otras realizadas en diversos estados y en la Ciudad de México, donde los agricultores han exigido mayores incentivos ante la caída de los precios internacionales del grano.