Productores de Guanajuato bloquean empresas compradoras de grano en protesta por precio base

Agricultores bloquearon salidas de Pénjamo, así como accesos a empresas que compran lo que ellos producen.

Productores Guanajuato bloquearon la mañana de este jueves algunas empresas compradoras de grano en distintos puntos del estado y cerraron los accesos y salidas de Pénjamo hacia La Piedad.

Cabe recordar que el miércoles los campesinos habían acordado retirar los bloqueos carreteros; sin embargo, mantuvieron la carretera 90 bloqueada en ambos sentidos, aunque algunos usuarios reportaron que la abrían de forma intermitente.

Bloqueos en empresas compradoras de grano

La protesta se trasladó ahora a las empresas industriales, con las que los productores mantienen conflictos debido a que algunas no quieren respetar el precio base mínimo de cinco mil 200 pesos por tonelada.

En Irapuato, los campesinos llegaron desde temprano a las instalaciones de Cargill y Purina, donde colocaron tractores afuera de las plantas y, aunque se mantuvieron pacíficos, advirtieron que no permitirán el acceso hasta que las compañías atiendan sus demandas.

En Celaya, donde se ubican empresas como Bachoco y la harinera Selecta, no hubo bloqueos, ya que continúan las negociaciones sobre el costo de la tonelada y las cantidades a comprar.

Exigen respeto al “precio piso”

Los campesinos demandan que las empresas compradoras respeten un “precio piso” que les permita obtener un margen justo de ganancia, además del apoyo de 950 pesos por tonelada anunciado recientemente por los gobiernos federal y estatal.

Integrantes del Movimiento Agrícola Campesino señalaron que, si no obtienen respuesta, podrían extender las protestas a las vías del ferrocarril, mientras permanecen de forma indefinida en los accesos a las empresas bloqueadas con su maquinaria agrícola.

ahz.

Sigue más información sobre esta protesta en Google News