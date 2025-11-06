Asesinan a exalcalde de Chinameca, Veracruz: Lo habían secuestrado

El exalcalde de Chinameca, Veracruz, Lázaro Francisco Luría, fue asesinado y su cuerpo encontrado este jueves, tres días después de sufrir un secuestro.

El hombre, que actualmente tenía 77 años, fue alcalde de Chinameca de 2012 a 2013 por parte del Partido Acción Nacional (PAN)

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo del exfuncionario se encontró entre sembradíos de maíz, a un costado de la carretera rumbo a Oteapan con Zaragoza. Presentaba huellas de violencia.

Asesinan a exalcalde de Chinameca, Veracruz, por el PAN, Lázaro Francisco Luría, tras ser privado de su libertad. / Jonathan Martinez Ampliar

La Fiscalía General de Veracruz informó que ya abrió una carpeta de investigación con el fin de esclarecer este crimen y detener a los responsables.

Asesinan a regidora de Oaxaca, Guadalupe Urban

Este mismo jueves, se dio a conocer el asesinato de Guadalupe Urban Ceballos, regidora de Parques y Jardines de San Juan Cacahuatepec, en la región de la Costa de Oaxaca.

La Fiscalía estatal reveló que el cuerpo de la funcionaria fue encontrado en un camino hacia la comunidad de San Antonio Ocotlán. De acuerdo con medios locales, los autores materiales fueron dos hombres a bordo de una motocicleta.

Todo esto tiene lugar a menos de una semana del homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, quien pidió insistentemente al gobierno federal su apoyo para combatir al crimen organizado que azota a esa población.

