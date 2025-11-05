Ya podrás cancelar servicios de plataformas y telefonía de manera inmediata

Con 91 votos a favor, el pleno del Senado de la República aprobó una reforma que permitirá a los usuarios de servicios de plataformas digitales, telefonía y otros servicios, cancelar servicios sin mayores trámites.

La reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor establece: “El proveedor deberá implementar mecanismos que, sin contravenir las disposiciones contractuales, permitan al cliente cancelar el servicio, suscripción o membresía de manera inmediata”.

¿Qué cambia con la nueva reforma?

La reforma legal impulsada por el senador Ricardo Monreal y turnada al Ejecutivo Federal señala que los cobros por aumentos o ajustes de tarifas en dichos servicios, requerirán consentimiento expreso e informado de la persona consumidora.

En los casos en los que, de acuerdo con el contrato, proceda la renovación automática del servicio, se deberá notificar al menos con cinco días naturales de anticipación, permitiendo su cancelación sin penalización.

¿Por qué era necesaria esta medida?

Los senadores argumentaron que con esta reforma se subsana una omisión legal que ha generado numerosas reclamaciones ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), principalmente por la falta de transparencia en las renovaciones automáticas, la dificultad para cancelar servicios y la imposibilidad de revocar pagos previamente autorizados.

La reforma busca fortalecer los derechos digitales de los consumidores y equilibrar las relaciones de consumo en el entorno tecnológico, garantizando procesos más ágiles y justos.