Paquete Económico 2026: Estos son todos los productos y servicios que incrementarán sus precios el próximo año

El bolsillo de los mexicanos comienza a apretarse rumbo a 2026 pues los diputados han anunciado el incremento en costos de varios productos y servicios. Esto, de acuerdo con los mismos, se realiza porque pueden ser una herramienta para fortalecer la capacidad del Estado y mejorar la calidad de los servicios que se prestan para la ciudadanía.

Te contamos cuáles son los productos y servicios que aumentarán sus costos para que se vayan tomando las medidas correspondientes.

¿Qué productos y servicios aumentarán sus costos en 2026?

Como parte del Paquete Económico 2026, el gobierno ha decidido subir impuestos a productos que sean ‘considerados nocivos para la salud’ y servicios que no son tan escenciales para la vida cotidiana de los mexicanos. Entre ellos se encuentran productos y servicios como: productos con nicotina, apuestas fuera de México, permisos por un año para residentes e inspecciones a entidades financieras.

Se puede observar que los productos y servicios pueden aumentar en casi un 100% en algunos casos, por lo que si consumes o tramitas alguno de ellos, tu economía podría verse afectada.

¿Por qué acordaron el aumento a productos y servicios en 2026?

Aunque la morenista Alma Delia Navarrete argumentó que es algo que beneficiará tanto a la salud de los mexicanos como al trato que reciben de los servidores públicos y más, la oposición dijo todo lo contrario.

Tanto priistas como personajes de la bancada del PAN, mencionaron que el aumento no solo es con migración, también se debe invertir en otros servicios como telecomunicaciones o en la misma seguridad fronteriza. Sin embargo, mientras ellos cuestionan las decisiones de la mayoría en la Cámara de Diputados, los habitantes tendrán que ajustar una vez más su bolsillo a los nuevos costos del Paquete Económico 2026.