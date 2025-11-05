;

  • 05 NOV 2025, Actualizado 22:22

Urge modernizar el transporte concesionado en la CDMX tras aumento de tarifas: PAN

El PAN CDMX urgió a renovar el transporte concesionado con botones de pánico, GPS y capacitación a choferes, tras el incremento en las tarifas del servicio.

Aumento en la tarifa del transporte público de la CDMX

Aumento en la tarifa del transporte público de la CDMX (FOTO: Cuartoscuro)

Sandra Tapia Vázquez

Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del Partido Acción Nacional de la Ciudad de México, (PAN CDMX) consideró que tras tarifazo al transporte concesionado en la CDMX urge renovar y modernizar las unidades.

La dirigente panista en la capital del país insistió en que junto con las nuevas tarifas se debe equipar las unidades con botones de pánico, GPS y sistemas de seguridad reales, así como garantizar que los choferes trabajen con capacitación y mantenimiento adecuado.

¿Qué propone el PAN CDMX para mejorar el transporte concesionado?

Insistió en que un Comité Ciudadano debe supervisar y fiscalizar el destino de ese incremento ya que, de lo contrario, no será creíble ni sucederá jamás la mejora en el servicio.

Gutiérrez Ureña dijo que cada que aumentan el transporte público en CDMX, prometen que vendrán mejoras al servicio, pero no llegan, ya que las unidades siguen igual de viejas, de peligrosas e indignas.

¿De dónde deben salir los recursos para la modernización?

“Y lo peor, el gobierno ya no puede echarle la culpa a nadie más. Porque el mismo grupo político ha gobernado la Ciudad de México durante 28 años. Veintiocho años prometiendo modernizar el transporte y lo único que ha cambiado son las tarifas”

—  Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN de la CDMX

Luisa Gutiérrez señaló que el tema de renovar y modernizar las unidades con esquemas de alta seguridad para pasajeros y principalmente usuarios, no debe salir del bolsillo de los capitalinos, sino del gobierno de la ciudad, que ya cobra suficientes impuestos.

