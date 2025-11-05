Urge modernizar el transporte concesionado en la CDMX tras aumento de tarifas: PAN

Aumento en la tarifa del transporte público de la CDMX ( FOTO: Cuartoscuro )

Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del Partido Acción Nacional de la Ciudad de México, (PAN CDMX) consideró que tras tarifazo al transporte concesionado en la CDMX urge renovar y modernizar las unidades.

La dirigente panista en la capital del país insistió en que junto con las nuevas tarifas se debe equipar las unidades con botones de pánico, GPS y sistemas de seguridad reales, así como garantizar que los choferes trabajen con capacitación y mantenimiento adecuado.

TE PUEDE INTERESAR: Claudia Sheinbaum presenta denuncia contra el sujeto que la acosó en calles del Centro Histórico de la CDMX

¿Qué propone el PAN CDMX para mejorar el transporte concesionado?

Insistió en que un Comité Ciudadano debe supervisar y fiscalizar el destino de ese incremento ya que, de lo contrario, no será creíble ni sucederá jamás la mejora en el servicio.

¡Otra vez Morena te mintió!



En campaña, prometió no subir el precio del transporte público ¡pero este fin de semana le subió $1.50 a los viajes en combi, micro y autobús!



El transporte público necesita inversión, pero ésta debe salir del dinero que ya pagamos los capitalinos pic.twitter.com/J7mt4ldgq7 — PAN Ciudad de México (@PAN_CDMX) November 5, 2025

Gutiérrez Ureña dijo que cada que aumentan el transporte público en CDMX, prometen que vendrán mejoras al servicio, pero no llegan, ya que las unidades siguen igual de viejas, de peligrosas e indignas.

¿De dónde deben salir los recursos para la modernización?

“Y lo peor, el gobierno ya no puede echarle la culpa a nadie más. Porque el mismo grupo político ha gobernado la Ciudad de México durante 28 años. Veintiocho años prometiendo modernizar el transporte y lo único que ha cambiado son las tarifas” — Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN de la CDMX

Llevan gobernando 28 años esta Ciudad, y cada que suben la tarifa al transporte prometen que vendrá con “mejoras al servicio”.



Pero los capitalinos siguen sufriendo un transporte inseguro, en malas condiciones y con unidades viejas.



Hace falta inversión, pero debe asumirla el… pic.twitter.com/vsZK866lRr — Luisa Gutierrez Ureña (@luisag_urena) November 5, 2025

Luisa Gutiérrez señaló que el tema de renovar y modernizar las unidades con esquemas de alta seguridad para pasajeros y principalmente usuarios, no debe salir del bolsillo de los capitalinos, sino del gobierno de la ciudad, que ya cobra suficientes impuestos.

👉 Síguenos en Google News y encuentra más información