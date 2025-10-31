Aumenta el pasaje en la CDMX: ¿Cómo queda la nueva tarifa de transporte y a partir de cuándo aplica?

Alza en el pasaje CDMX: La nueva tarifa aplicará a microbuses, vagonetas y autobuses de ruta y corredor

El gobierno de la Ciudad de México autorizó un aumento de 1.50 (un peso con cincuenta centavos) a las tarifas de transporte o pasaje de los transportistas de ruta y corredor.

Transportistas amagaron con un mega paro para exigir el aumento del pasaje. Ampliar

¿Cuándo entrará en vigor el alza de 1.50 pesos en el pasaje en la Ciudad de México?

Este aumento se logró durante una reunión que sostuvieron concesionarios del transporte de la ciudad con los secretarios de Gobierno, César Cravioto, de Finanzas, Juan Pablo de Botton y de Movilidad, Héctor García.

Estas disposiciones !entrarán en vigor una vez que se publiquen en la Gaceta Oficial de la CDMX.

¿En cuánto quedará la nueva tarifa de transporte en la CDMX?

Con estos ajustes al alza, los habitantes de la Ciudad de México pagaremos un pasaje mínimo de 7.50 pesos al viajar el microbuses y vagonetas, que alcanzará los 9 pesos en recorridos mayores a 12 kilómetros.

Aumentan el pasaje para microbuses y vagonetas de la Ciudad de México. Ampliar

Al subir al transporte de corredores, se deberá pagar una nueva tarifa de 9.50 pesos.

Sube el pasaje de corredores en la CDMX. Esta es la nueva tarifa: Ampliar

Y para viajar en autobuses, el pasaje mínimo será de 8.50 pesos.

Anuncian nueva tarifa para el transporte. Así sube el pasaje para autobuses de la CDMX. Ampliar

Los permisionarios deberán exhibir en lugares visibles tanto de sus vehículos como en las terminales la nueva tarifa autorizada. “De lo contrario, la actualización no tendrá efecto alguno”.

El gobierno convocó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad a Locatel, al 56581111

¿Qué mejoras deben hacer los transportistas por el alza del pasaje?

Con tal fin, los concesionarios se comprometieron a mejorar el servicio de transporte y cumplir con las siguientes condiciones:

Los conductores deberán de portar licencia tipo “C” vigente “y visible”

Retirar los vidrios polarizados.

Contar con seguro de responsabilidad civil vigente para la unidad

Exhibir el número de placa en la cromática de la unidad.

Deberán realizar revisiones periódicas de luces, puertas, pasamanos, llantas y frenos.

Deberán asegurar “el correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad con que cuenta la unidad” como cámaras y botones de auxilio.

Los conductores deberán portar uniforme conformado por pantalón oscuro y camisa blanca,

Deberán mantener las condiciones óptimas de limpieza

Tendrán que participar en programas de capacitación.

Síguenos en Google News y encuentra más información