¿Quién es Uriel “N” el acosador sexual de la presidenta Sheinbaum?

Uriel “N”, señalado como presunto responsable del acoso sexual contra la Presidenta, Claudia Sheinbaum, también agredió a otras mujeres en calles del Centro Histórico, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Detención en el Centro Histórico

De acuerdo con la SSC, la detención ocurrió luego de que una joven de 25 años pidiera auxilio a elementos de la Secretaría que patrullaban la colonia Centro Histórico. La víctima denunció que un hombre la había tocado de manera indebida y proporcionó una descripción que permitió iniciar un operativo de búsqueda inmediata.

Minutos después, los oficiales localizaron al hombre sobre Paseo de la Condesa. Tras ser reconocido plenamente por la denunciante, Uriel “N”, de 33 años, fue detenido y trasladado al agente del Ministerio Público correspondiente.

Relación con otros casos de acoso sexual

Durante las investigaciones, las autoridades establecieron que el mismo hombre estaría relacionado con el acoso sexual que vivió la Presidenta horas antes, cuando caminaba por calles del Centro Histórico, así como con otra agresión ocurrida en el cruce de Bolívar y Tacuba.

Fuentes policiales señalaron que Uriel “N” presuntamente actuaba siguiendo a sus víctimas por algunos metros antes de realizar los tocamientos y luego escapar entre la multitud de la zona.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), el sospechoso fue trasladado a la Fiscalía de Delitos Sexuales en el Búnker de la Fiscalía General de Justicia capitalina, en la colonia Doctores.

Registro Nacional de Detenciones Ampliar

La SSC hizo un llamado a las mujeres que hayan sido víctimas de agresiones similares a presentar su denuncia para fortalecer las investigaciones en curso.

El Ministerio Público continuará con las indagatorias para determinar la situación jurídica del detenido y confirmar su participación en los distintos casos de acoso sexual registrados en el primer cuadro de la capital.