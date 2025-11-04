Padres de niños con cáncer responden a Sheinbaum: “No nos quedaremos callados”

"No nos quedaremos callados" afirma el vocero de los padres de niños con cáncer ante la falta de medicamentos y las palabras de la Presidenta Sheinbaum

Los padres de niños con cáncer reprobaron las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum en las que criticó a quienes señalan omisiones del gobierno federal tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

El vocero de los padres, Israel Rivas, reviró a la mandataria y cuestionó:“¿Qué pretende la presidenta, que la sociedad civil se quede callada ante la violencia y los homicidios?”.

En un mensaje difundido en redes sociales, Rivas expresó que resulta incomprensible la postura del gobierno ante las críticas legítimas de la ciudadanía frente a los hechos violentos que atraviesa el país.

“¿Quieren que guardemos silencio ante los muertos?”

“Yo no sé qué quieren los gobernantes, yo no sé quién es la presidenta, yo no sé qué quieren los simpatizantes de este gobierno. ¿Que nos quedemos callados? ¿Que guardemos silencio ante la violencia, ante la indignación, que aplaudamos a pesar de los muertos, a pesar de los homicidios, a pesar de los desaparecidos, a pesar de la tragedia de los medicamentos?”, cuestionó el activista.

Rivas recordó que el movimiento de Morena también ha hecho uso político del dolor social en el pasado. “Los de Morena, sí, ustedes son los carroñeros. Han hecho de las tragedias nacionales —Ayotzinapa, los temblores— un comercio terrible. Han engañado a la gente con que tendrían un país mejor y hoy estamos peor”, dijo.

“No nos vamos a quedar callados”

El representante de las familias enfatizó que los padres seguirán alzando la voz para exigir justicia y atención a las causas sociales y sanitarias. “No estamos defendiendo a los regímenes anteriores, solo decimos que ustedes no tienen el monopolio de alzar la voz por las causas justas”, afirmó.

Finalmente, Rivas aseguró que no callarán ante la violencia ni ante la falta de medicamentos que afecta a miles de menores en el país: “Nosotros no nos vamos a quedar callados”.

