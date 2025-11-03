Organismos empresariales condenan el asesinato del alcalde de Uruapan y exigen justicia

Las organizaciones empresariales y sociales de todo el país condenaron enérgicamente el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el pasado 1 de noviembre durante un evento público en Michoacán.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez, exigió al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum esclarecer los hechos con celeridad y castigar a los responsables con todo el rigor de la ley, además de reforzar las medidas de seguridad ciudadana.

“El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, es un golpe más al Estado de derecho y a la paz que demandamos todos los mexicanos. En Coparmex, junto con nuestros setenta y un centros empresariales, condenamos enérgicamente este crimen y nos solidarizamos con su familia y con quienes hoy viven con miedo ante la violencia que azota diversas regiones del país. No podemos normalizar que la impunidad siga siendo la regla. Exigimos una investigación inmediata, profesional y transparente. Queremos resultados, no discursos”, expresó el dirigente del sindicato patronal.

Llaman a fortalecer el Estado de derecho

Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), presidida por Alejandro Malagón Barragán, hizo un llamado a las autoridades federales y estatales a actuar con determinación y transparencia para garantizar cero impunidad.

“Es indispensable fortalecer el Estado de Derecho, la justicia social y las estrategias de seguridad que protejan a los ciudadanos, a las autoridades locales y a quienes, desde la iniciativa privada, contribuyen al desarrollo y crecimiento económico de México”, señaló la organización, al considerar que este crimen representa “un duro golpe a las instituciones”.

Empresarios piden acciones, no simulaciones

La Concanaco Servytur, encabezada por Octavio de la Torre de Stéfano, también demandó acciones reales y justicia efectiva, sin discursos vacíos.

“La inseguridad está asfixiando el desarrollo económico, debilitando las instituciones y sembrando miedo donde debería haber esperanza. Confiamos en que se realizarán acciones reales, justicia efectiva y un compromiso verdadero por parte del Estado mexicano. No podemos permitir que el miedo sustituya al liderazgo”, puntualizó el organismo.

