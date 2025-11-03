Negocios W, el nuevo espacio de W Radio para entender la economía de forma sencilla
A partir del 3 de noviembre, Negocios W llega a W Radio con la conducción de Jeanet Leyva Reus, quien busca acercar al público los temas económicos más relevantes de manera clara y amena.
Ir más allá de los titulares financieros es el propósito de Negocios W, el nuevo programa de W Radio que busca traducir al público en general los datos económicos con los que amanecemos cada día, explicó Jeanette Leyva Reus en entrevista con Diego Martínez e Isaac Morán en el espacio de “Así las Cosas”.
A partir de este lunes 3 de noviembre, la periodista especializada en finanzas conducirá a la audiencia por los indicadores más importantes y los temas trascendentales para entender la economía mexicana de una forma cercana y práctica.
Un espacio para todos
“El tema del dinero es la decisión de cada día, desde que nos levantamos; incluso la manera en que nos transportamos es una decisión financiera”, señaló Leyva, quien aseguró que los sistemas financieros bien utilizados pueden impulsar grandes proyectos de vida.
Negocios W también abrirá espacio a organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Canacintra, la Asociación de Bancos de México y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, para compartir cómo contribuyen al desarrollo del país y la generación de empleos.
TE PODRÍA INTERESAR: Organismos empresariales condenan el asesinato del alcalde de Uruapan y exigen justicia
Voces y análisis especializados
El programa, compartió Jeanette Leyva contará con la participación de Roberto Noguez, Roberto Aguilar (finanzas personales, martes), Atzayaelh Torres (sector energético, miércoles) y Víctor Piz, director editorial de El Financiero, quien cada jueves analizará el impacto económico de la semana. Los viernes, se compartirán recomendaciones de películas y libros sobre finanzas.
Emprendedores, empresarios y público en general están invitados a sintonizar Negocios W, de lunes a viernes a las 6 de la mañana por W Radio.