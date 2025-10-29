“Negocios W” llega a W Radio, nuestro nuevo programa

Este próximo lunes 3 de noviembre, un nuevo programa llega a W Radio. "Negocios W" será un espacio de análisis y acompañamiento sobre los temas de negocios y el sector financiero que impactan tu día a día. A continuación, un poco más sobre este nuevo programa y nuestra presentadora.

Ampliar

Jeanette Leyva Reus es periodista especializada en temas financieros, principalmente bancos, tecnología, ciberseguridad. Conferencista, moderadora, columnista, conductora, Media Trainer,y ahora parte del equipo de W Radio . Nacida en Guerrero, México, su área de especialidad radica en temas económicos con más de 15 años de experiencia, colaborando con el periódico El Financiero, en donde publica su columna “Moneda en el Aire”, que toca temas del sistema bancario y financiero de nuestro país y de nuevas tecnologías.

Con una formación académica impecable, Leyva es Licenciada en Contaduría con Especialidad en Impuestos, con un curso de Periodismo Económico por la Universidad Complutense de Madrid bajo el brazo. Cuenta con un diplomado de Periodismo de Investigación por parte de la Universidad Iberoamericana. Diplomado en Periodismo Prospectivo Universidad de las Américas Puebla, entre diversos cursos en México y el extranjero. Coberturas periodísticas en España, Brasil, Chile, Japón, Estados Unidos, entre otros países. Mención especial en Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo en Nota Informativa y el mismo premio en modalidad de Reportaje.

Ampliar

Negocios W será un espacio dedicado a ver más allá de los titulares financieros, entrando de lleno a la médula del tema, ofreciendo un análisis puntual y accesible de los principales temas económicos, empresariales y de inversión que marcan la agenda nacional e internacional para aquellos que nos sintonizan.

Con una dinámica ágil y un enfoque directo, el programa combinará un análisis a fondo con un lenguaje amigable, para aproximar las decisiones del mercado a la vida cotidiana de su audiencia, proveyendo de las mejore herramientas de parte de la mejor información. Siempre estando un paso adelante.

Ampliar

Más que informar, Negocios W buscará explicar. Poniendo en contexto las tendencias económicas, los desafíos del mundo corporativo y las oportunidades que surgen en un entorno de constante cambio, siempre de la mano de sus protagonistas.

Su esencia es conectar los grandes movimientos de la economía con lo que realmente impacta al ciudadano, ofreciendo herramientas para entender y decidir mejor. Bajándolo a un contexto más natural y no tan frío como puede llegar a sentirse el sector.

A continuación te proporcionamos los links para poder conocer mejor a nuestra presentadora:

Facebook

Linkedin

X

El Financiero

JleyvaReus

Inicia este lunes 3 de noviembre, de 6:00 am. a 7:00 am de lunes a viernes. Bienvenida a la familia W querida Jeanette, mucha suerte.

Ampliar

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:Sheinbaum afirma que el cobro de impuestos a Grupo Salinas no es asunto personal ni político