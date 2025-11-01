Así se vive el Desfile de Día de Muertos en CDMX

Como cada año, este sábado se lleva a cabo el tan esperado Desfile Día de Muertos 2025, en la Ciudad de México, en esta ocasión, el colorido y tradicional evento lleva la temática “Raíces que nos unen”.

Miles de comparsas y artistas participan en esta edición del Desfile de Día de Muertos, que el Gobierno capitalino organiza con motivo de las celebración de los Fieles Difuntos.

¿Por dónde pasa el desfile?

El desfile arrancó en punto de las dos de la tarde y recorre todo lo que es Paseo de la Reforma, desde Chapultepec hasta la plancha del Zócalo capitalino.

En estos momentos, cientos de miles de personas se encuentran disfrutando de esta emblemática tradición.

La jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, destacó que el recorrido forma parte de una festividad que rinde tributo a quienes viven en la memoria de las personas.

La mandataria capitalina describió que este desfile celebra la vida y une el arte, la cultura, la comunidad y la esperanza.

Durante el desfile, un contingente le hizo un homenaje a José Muñoz, colaborador cercano de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien fue asesinado en mayo pasado. En el recorrido, mostraron un mosaico en partes, que uniéndolos formaban el rosto del funcionario.

¿Cuál es la película que originó esta tradición?

Este magno evento comenzó en 2016, en el mes de octubre, cuando tras estrenarse la cinta 'Spectre’ del universo de James Bond, en una escena retratan el desfile como un evento recurrente.

Fue durante el mes de marzo del 2015 cuando el Gobierno de Miguel Ángel Mancera otorgó los permisos para filmar una de las escenas de esta cinta, y donde aparece James Bond, interpretado por el actor Daniel Craig, escabullirse entre la gente que disfrutaba del desfile.

