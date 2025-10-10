Ofrendas aesthetic: La nueva tendencia que está siendo criticada en redes sociales en el Día de Muertos

Las ofrendas en México son el alivio de muchos. En el Día de Muertos se suele poner un ‘altar’ para que todos los familiares, amigos y conocidos que no se encuentran con nosotros físicamente, puedan reunirse un día y visitarnos.

Definitivamente es una de las tradiciones que miles de mexicanos siguen y que se ha esparcido por el mundo, llevando un toque de color y maximalismo de México en cada rincón pero, en redes sociales está surgiendo una nueva tendencia: ofrendas aesthetic.

Te contamos qué es esto y por qué esta tendencia comienza a enfurecer a los internautas.

¿Qué son las ofrendas aesthetic?

Todo comenzó con una publicación de 2024 de la YouTube Yuya, quien subió a sus redes sociales una ofrenda de Día de Muertos casi sin color. Esto generó un enojo entre sus seguidores pues se quejaron de que no tenía nada representativo de los elementos de la ofrenda tradicional de Día de Muertos.

A esto comenzaron a llamarle ‘ofrendas aesthetic’ donde se deja llevar más por la estética que por lo que tradicionalmente lleva y simboliza la tradición Se incorporan variaciones de papel picado en tonos neutros dejando de lado los colores vibrantes.

¿Por qué están causando polémica las ofrendas aesthetic?

Las ofrendas en el Día de Muertos se caracterizan por ser una mezcla de colores y elementos físicos que explotan en simbolismos. Por lo que las nuevas propuestas minimalistas para muchos cibernautas quedan a deber sobre todo, los elementos representativos. Destacan que esto no es por moda o tendencias, es una tradición que para muchos se respeta por los vínculos creados con los seres queridos.

Asimismo, mencionan que las tradiciones y costumbres no se pueden ignorar o ser reemplazadas con facilidad y sin algún sustento.

Aunque esto comienza a predominar entre la generación Z y los millenials, algunos de ellos están en contra de esta tendencia.

¿Qué elementos lleva una ofrenda de Día de Muertos?

A manera de resumen, algunos elementos en las ofrendas de Día de Muertos no pueden faltar, por lo que te contamos qué es lo que sí o sí (de acuerdo a la tradición) debe llevar tu altar:

Velas y Veladoras: Simbolizan el Fuego y la luz, guiando a las almas desde el inframundo hasta el hogar y de regreso a su morada.

Simbolizan el y la luz, guiando a las almas desde el inframundo hasta el hogar y de regreso a su morada. Agua: Representa el elemento Agua y se ofrece para mitigar la sed de las ánimas después de su largo viaje.

Representa el elemento y se ofrece para mitigar la sed de las ánimas después de su largo viaje. Copal e Incienso: Su aroma es una fragancia de reverencia que limpia el lugar de malos espíritus y eleva la oración, facilitando la llegada del alma.

Su aroma es una que limpia el lugar de malos espíritus y eleva la oración, facilitando la llegada del alma. Flores de Cempasúchil: Con su color naranja vibrante y fuerte aroma, representan la Tierra y se utilizan para trazar un camino que las almas deben seguir desde el cementerio hasta el altar.

Con su color naranja vibrante y fuerte aroma, representan la y se utilizan para trazar un camino que las almas deben seguir desde el cementerio hasta el altar. Papel Picado: Simboliza el Viento y se utiliza para darle color y alegría a la ofrenda, representando la unión festiva de la vida y la muerte.

Simboliza el y se utiliza para darle color y alegría a la ofrenda, representando la unión festiva de la vida y la muerte. Pan de Muerto: Un manjar que representa el cuerpo del difunto y la fraternidad familiar.

Un manjar que representa el cuerpo del difunto y la fraternidad familiar. Comida y Bebida Favorita: Se colocan los platillos y bebidas que el difunto disfrutaba en vida, para que absorba su esencia y reviva el placer de ese sabor.

Se colocan los platillos y bebidas que el difunto disfrutaba en vida, para que absorba su esencia y reviva el placer de ese sabor. Calaveritas de Azúcar o Chocolate: Representan la muerte de manera festiva y dulce, con el nombre del difunto en la frente.

Representan la muerte de manera festiva y dulce, con el nombre del difunto en la frente. Sal: Se coloca para la purificación del alma, impidiendo que el cuerpo se corrompa en su viaje.

Se coloca para la del alma, impidiendo que el cuerpo se corrompa en su viaje. Retrato: La fotografía del ser querido es la prueba de que el ánima es la bienvenida a la ofrenda.