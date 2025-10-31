Ricardo Monreal niega aumento salarial a diputados en 2026

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, negó que tanto los senadores como los diputados aumentarán sus ingresos en el 2026, como se afirma en un diario nacional.

Ya lo había mencionado el jueves cuando se le cuestionó sobre el proyecto de dictamen del Presupuesto 2026 y mencionó que no habría aumento alguno, y este viernes lo ratificó.

TE PUEDO INTERESAR: Trabajadores del Poder Judicial realizan paro por despidos y falta de insumos

¿Qué dijo Ricardo Monreal sobre el supuesto incremento?

En entrevista, luego de participar en un foro con estudiantes universitarios, el legislador morenista rechazó un posible aumento salarial diputados, eso, aseguró, es falso, no es cierto.

“No, no es así, ya lo van a ver ustedes, no hay ningún aumento y los cuatro mil pesos que reciben los diputados, de los 74 a 79 mil pesos, ya desde este enero empezó. No hay ningún aumento ni lo habrá, no, no es cierto eso, no hay ningún aumento compensatorio. Lo mismo que reciben hoy los diputados, desde enero van a recibir el año que entra, porque tenemos un presupuesto menos 3 por ciento”. — Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados

Converso con los medios de comunicación en la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/6iBLINuGdS — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 31, 2025

¿De dónde surgió la versión del incremento?

Ricardo Monreal aclaró este tema, porque una versión periodística publicada como nota principal afirmaba que los diputados federales dispondrían de una bolsa de 653 millones de pesos para subirse el salario.

Y que el incremento a sus ingresos los elevaría a 113 mil 739 pesos para cada uno de los 500 diputados, con lo que pasarían de percibir un millón 193 mil 485 pesos netos anuales, a un millón 307 mil 224 pesos.

Síguenos en Google News y encuentra más información

RSU