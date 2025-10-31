Trabajadores del Poder Judicial realizan paro por despidos y falta de insumos

Trabajadores integrantes del Sindicato Nacional Renovación, del Poder Judicial de la Federación, iniciaron este viernes un paro judicial de brazos caídos en protesta por los despidos masivos y la falta de insumos para laborar.

Luego de que, desde la madrugada de este viernes, trabajadores sindicalizados del Poder Judicial de la Federación, adscritos al Sindicato Nacional Nueva Renovación, decidieron realizar un paro de labores a nivel nacional, pasado el mediodía liberaron las instalaciones del Poder Judicial, pero solo las de la Ciudad de México, en espera de llegar a un acuerdo el próximo lunes.

Así lo dio a conocer en entrevista la secretaria de Finanzas del sindicato Nueva Renovación del Poder Judicial Federal, Patricia Caballero.

“Sí, mira, lo que se buscaba principalmente con esta protesta era que el Órgano de Administración Judicial nos diera apertura al diálogo. Nos informa el líder sindical, Juan Alberto Prado Gómez, que nos dieron una cita para este lunes para tener y entablar comunicación. Dependiendo de lo que se logre en esta conversación, siempre y cuando sea en favor a los derechos laborales de los trabajadores, ya les estaremos informando y si no, seguiremos actuando siempre como sindicato en defensa de todos los derechos”, declaró la representante sindical.

Autoridades confirman mínima afectación durante el paro

En un comunicado, el Órgano de Administración Judicial informó que solo el 5% de los edificios del Poder Judicial de la Federación fueron cerrados durante el paro, mientras que el 95% continuaron con sus labores ordinarias.

El documento detalló que 16 inmuebles en distintas ciudades del país fueron cerrados temporalmente, lo que representa aproximadamente el 5.3% de la totalidad de edificios judiciales.

Las personas trabajadoras fueron recibidas y atendidas por autoridades del órgano, acordando la reapertura inmediata de los edificios donde mantenían sus protestas.

Sedes liberadas en la Ciudad de México

En las oficinas de avenida Revolución 1508, sede del Órgano de Administración Judicial y de los tribunales colegiados penales, los trabajadores liberaron las instalaciones a las 10:41 horas.

En el llamado edificio Prisma, ubicado en avenida de los Insurgentes 2065, donde se encuentran los juzgados de distrito en materia penal, las instalaciones fueron reabiertas a las 11:41 horas.

Mientras tanto, en el Edificio Sede “Las Flores”, en Boulevard Adolfo López Mateos 2321, se declaró este viernes día inhábil.

¿Qué instalaciones fueron cerradas por la mañana?

“Estamos cerrando todas las instalaciones, ya está cerrado el Órgano de Administración Judicial, ya está cerrado Prisma, estamos cerrando San Lázaro en estos momentos, son las 5 de la mañana”, señaló en un video difundido por ellos mismos.

Afirmó que están a la espera de que el Órgano de Administración Judicial se comunique con ellos para que le ponga fecha sobre cuando va a hacer el retroactivo.

“Pedimos una disculpa sinceramente a todos los gobernados que se van a haber afectados porque seguramente no correrán términos; sin embargo, recuerden que en los casos urgentes seguirán las puertas abiertas para todos aquellos que deban presentar alguna promoción, amparo que necesiten, la cuestión de urgencia”, apuntó.

