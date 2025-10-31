Alerta Profeco por esta página falsa para realizar denuncias y quejas como consumidores

La Profeco advirtió sobre un sitio fraudulento que suplanta su identidad para recibir quejas o denuncias. / Calvin Chan Wai Meng

La Procuraduría Federal del Consumidor identificó este jueves una página falsa que suplanta su identidad para recibir denuncias y quejas. Se trata del sitio oficinasprofeco.com, el cual no pertenece al organismo, advirtió la dependencia.

A través de redes sociales, Profeco pidió a la ciudadanía no abrir el vínculo ni proporcionar información personal o bancaria, ya que se trata de una página fraudulenta que, como muchos sitios, buscar robar información sensible.

“la página https://oficinasprofeco.com es falsa y no pertenece a la Procuraduría Federal del Consumidor", alertó en sus redes sociales.

Profeco alertó que el sitio: oficinasprofeco.com es falso. Ampliar

¿Dónde presentar quejas y denuncias ante la Profeco?

El organismo señaló que las quejas y denuncias deben realizarse únicamente a través de los canales oficiales, como las oficinas de Defensa del Consumidor, el Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 y 800 468 8722) o las redes sociales oficiales de la dependencia.

¿Cómo evitar caer en sitios falsos?

De acuerdo con la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se recomienda verificar la dirección web antes de ingresar cualquier dato. Por ejemplo, debe comenzar con “https://” y nunca acceder a enlaces que sean compartidos por mensajes, correos electrónicos o hasta redes sociales.

