Profeco suspende tiendas GamePlanet: Estas cinco sucursales en CDMX cerraron por incumplimiento

¿Qué onda con las tiendas de GamePlanet? Pues la Procuraduría Federal del Consumidor informó que cinco sucursales en la Ciudad de México fueron suspendidas temporalmente luego de detectar irregularidades durante una serie de visitas de inspección para checar que las tiendas cumplieran con las reglas básicas.

¿Qué tiendas de GamePlanet fueron cerradas por la Profeco en CDMX?

De acuerdo con la Profeco, entre el 13 y el 21 de octubre personal de la Subprocuraduría de Telecomunicaciones visitó distintas sucursales de GamePlanet en la capital, y tras detectar incumplimientos, ordenó la suspensión temporal de las siguientes:

GamePlanet Plaza Universidad GamePlanet Galerías Insurgentes GamePlanet Fórum Buenavista GamePlanet Centro Comercial Perisur GamePlanet Zona Rosa

#BoletínDePrensa La Profeco supervisó el cumplimiento de los derechos de las personas consumidoras en la cadena de videojuegos #Gameplanet.



¿Por qué fueron suspendidas?

Según la dependencia, las tiendas no exhibieron el contrato de adhesión registrado ante la Profeco, ni pudieron comprobar la entrega del contrato celebrado con los consumidores. Además, no mostraban la Carta de Derechos Mínimos de los Usuarios, ni los precios o tarifas de manera visible, entre otras faltas.

Estas omisiones son consideradas violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, motivo por el cual se colocaron sellos de suspensión en las cinco sucursales.

¿Qué sucursales de GamePlanet en CDMX sí se salvaron?

Las tiendas ubicadas en Oasis Coyoacán y Parque Delta sí cumplieron con todos los requisitos, por lo que continúan operando con normalidad.

