Vuelos del AICM son suspendidos por banco de niebla ¡Tómalo en cuenta!

AICM suspende operaciones por niebla en la zona oriente de la Ciudad de México.

La mañana de este jueves 30 de octubre, a través de sus redes sociales, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) de la Ciudad de México informó que debido a un banco de niebla los vuelos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

¿Por qué se suspendieron los vuelos en el AICM?

Al igual que en muchas otras ocasiones, debido al mal clima, en esta ocasión es un banco de niebla el que se sitúa sobre la zona oriente de la Ciudad de México, impidiendo la operación normal de la Terminal Aérea.

#ArptoBJ ⚠️

Debido a un banco de niebla esta mañana, los itinerarios de despegues y aterrizajes se verán afectados.

Para conocer el estatus de tu vuelo consulta con tu aerolínea. — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) October 30, 2025

Al igual que el AICM algunas de las líneas connfirmaron la situación que prevalece en la zona, por lo que hacen un llamado a sus usuarios a mantenerse informados por vías oficiales de los cambios que puedan sufrir sus vuelos a fin de evitar mayores afectaciones.

#AeroméxicoInforma: Debido a condiciones meteorológicas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, algunos vuelos podrían verse afectados. Te recomendamos consultar el último estatus de tu vuelo aquí: https://t.co/v8yIn7B8Kr — Aeroméxico (@Aeromexico) October 30, 2025

Al igual que Aeroméxico, Volaris también advirtió a sus pasajeros del retraso que tienen sus vuelos debido al mal clima.

#VolarisInforma☁️ Debido a la presencia de niebla en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tenemos afectaciones en algunos vuelos de nuestra red. Revisa el estatus de tu vuelo en https://t.co/uIHTs4qfiW — Volaris (@viajaVolaris) October 30, 2025

