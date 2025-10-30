Vuelos del AICM son suspendidos por banco de niebla ¡Tómalo en cuenta!
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que los vuelos suspendidos este jueves se deben a un banco de niebla que afecta la visibilidad y las operaciones aéreas.
La mañana de este jueves 30 de octubre, a través de sus redes sociales, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) de la Ciudad de México informó que debido a un banco de niebla los vuelos serán suspendidos hasta nuevo aviso.
¿Por qué se suspendieron los vuelos en el AICM?
Al igual que en muchas otras ocasiones, debido al mal clima, en esta ocasión es un banco de niebla el que se sitúa sobre la zona oriente de la Ciudad de México, impidiendo la operación normal de la Terminal Aérea.
TE PODRÍA INTERESAR: Trump da golpe directo a la aviación mexicana con cancelación de rutas: Rubén Mora
Al igual que el AICM algunas de las líneas connfirmaron la situación que prevalece en la zona, por lo que hacen un llamado a sus usuarios a mantenerse informados por vías oficiales de los cambios que puedan sufrir sus vuelos a fin de evitar mayores afectaciones.
TE PODRÍA INTERESAR: Cancelación de rutas aéreas mexicanas a EE.UU. es una advertencia, dice experto
Al igual que Aeroméxico, Volaris también advirtió a sus pasajeros del retraso que tienen sus vuelos debido al mal clima.