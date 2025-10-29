PRONÓSTICO DEL CLIMA JUEVES 30 DE OCTUBRE

El pronóstico del clima para mañana jueves 30 de octubre de 2025 estará fuertemente influenciado por la masa de aire polar asociada al Frente Frío Número 11. La jornada se caracterizará por un ambiente fresco a frío, especialmente al amanecer, con la posibilidad de mínimas gélidas en las zonas montañosas.

El clima en la Ciudad de México: Temperaturas y riesgo de precipitación

La Ciudad de México comenzará la jornada con cielo medio nublado y un ambiente frío, que se mantendrá fresco durante el día.

Mínimas: La temperatura más baja estimada para la capital irá de los 8 a 11 °C en las zonas urbanas (ej. Azcapotzalco 11 °C, Tlalpan 8 °C). En zonas altas, como el Ajusco y Cuajimalpa, las mínimas podrían descender hasta los 5 °C.

Máximas: La temperatura máxima se situará en un rango fresco, entre 20 y 23 °C .

. Viento: Se esperan vientos moderados por la tarde, con velocidades de 4 a 16 km/h en la CDMX.

Lluvias y fenómenos: La lluvia no será protagonista. Aunque se esperan cielos mayormente despejados y soleados durante gran parte del día, podrían caer gotitas aisladas en el poniente y sur de la capital.

Alerta en Edomex: Las temperaturas mínimas gélidas se mantendrán en las zonas serranas, con posibilidad de -5 a 0 °C en las montañas del Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

¿Qué ocurre a nivel nacional?

La inestabilidad pluvial y térmica se debe al avance del Frente Frío Número 11, el establecimiento de una vaguada y la interacción con aire marítimo tropical.

La masa de aire polar continental que sigue al FF11 provocará mínimas de -5 a 0 °C en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León, además del centro del país (incluyendo el Estado de México y Tlaxcala). El FF11 propiciará rachas de viento extremas, alcanzando 80 a 90 km/h en Oaxaca y Chiapas, y de 50 a 60 km/h en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

La influencia de la vaguada y el aire marítimo generará lluvias fuertes (25 a 50 mm) en Veracruz, Nayarit, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche. En contraste, Sinaloa, Sonora y Baja California registrarán máximas de 35 a 40 °C por la tarde.

Recomendaciones de vestimenta y prevención

Dada la combinación de frío extremo al amanecer y las bajas temperaturas diurnas, se recomienda tomar las siguientes precauciones: