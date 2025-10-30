“Osa Mina necesita de todos”: Fundación Invictus lanza colecta para apoyar su recuperación; esto puedes donar

La fundación Invictus recibe donativos para continuar con la recuperación de la osa Mina en Pachuca.

A casi un mes del rescate de la osa Mina del zoológico La Pastora, en Monterrey, Nuevo León, por la Fundación Invictus, y luego de que se diera a conocer una notable mejoría en su estado de salud, pese a que, al momento del rescate, presentaba heridas abiertas en la piel y un severo deterioro físico, ahora, con una recuperación visible, la fundación dio a conocer a través de redes sociales que realiza una colecta para continuar con sus cuidados y cubrir todo lo necesario para que se recupere.

La historia de la osa Mina ha conmovido a muchos: un símbolo de nobleza y resistencia que hoy necesita nuestra ayuda. — Fundación Invictus en Instagram.

¿Qué puedes donar para la osa Mina?

La Fundación Invictus dio a conocer una lista de insumos con los que las personas interesadas pueden contribuir:

Latitas de Royal Canin Gastro Intestinal / Recovery

Tunas y carne molida de pollo o cerdo

Lysol y artículos de limpieza como escobas, cloro, pinol, guantes y bolsas de basura

Omega 3, 6 y 9

Vitaminas D3 + K2 (B Life D3+K2 disponible en Amazon)

TE PUEDE INTERESAR: ¿La osa Mina está fuera de peligro? Este es su estado de salud HOY

¿Dónde se entregan los donativos para la osa Mina?

Todas las donaciones pueden entregarse en Calle 1 de Mayo #15, esquina con Calle 5 de Mayo, colonia El Huixmi, Pachuca de Soto.

Otras formas de ayudar a la osa Mina

Y para quienes prefieran contribuir de otras formas, la fundación habilitó un sitio donde puedes hacer donaciones voluntarias a través de su Linktree.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué pasará con los animales del zoológico La Pastora tras clausura por el caso de la osa Mina?