“Osa Mina necesita de todos”: Fundación Invictus lanza colecta para apoyar su recuperación; esto puedes donar

La fundación Invictus busca apoyo para continuar con la recuperación de la osa Mina

La fundación Invictus recibe donativos para continuar con la recuperación de la osa Mina en Pachuca.

A casi un mes del rescate de la osa Mina del zoológico La Pastora, en Monterrey, Nuevo León, por la Fundación Invictus, y luego de que se diera a conocer una notable mejoría en su estado de salud, pese a que, al momento del rescate, presentaba heridas abiertas en la piel y un severo deterioro físico, ahora, con una recuperación visible, la fundación dio a conocer a través de redes sociales que realiza una colecta para continuar con sus cuidados y cubrir todo lo necesario para que se recupere.

La historia de la osa Mina ha conmovido a muchos: un símbolo de nobleza y resistencia que hoy necesita nuestra ayuda.

—  Fundación Invictus en Instagram.

¿Qué puedes donar para la osa Mina?

La Fundación Invictus dio a conocer una lista de insumos con los que las personas interesadas pueden contribuir:

  • Latitas de Royal Canin Gastro Intestinal / Recovery
  • Tunas y carne molida de pollo o cerdo
  • Lysol y artículos de limpieza como escobas, cloro, pinol, guantes y bolsas de basura
  • Omega 3, 6 y 9
  • Vitaminas D3 + K2 (B Life D3+K2 disponible en Amazon)

¿Dónde se entregan los donativos para la osa Mina?

Todas las donaciones pueden entregarse en Calle 1 de Mayo #15, esquina con Calle 5 de Mayo, colonia El Huixmi, Pachuca de Soto.

Otras formas de ayudar a la osa Mina

Y para quienes prefieran contribuir de otras formas, la fundación habilitó un sitio donde puedes hacer donaciones voluntarias a través de su Linktree.

