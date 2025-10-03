¿Qué pasará con los animales del zoológico La Pastora tras clausura por el caso de la osa Mina?

Profepa clausura La Pastora, el zoológico donde tenían a la osa Mina en condiciones de presunto maltrato.

Tras la denuncia y rescate de la osa Mina, la Profepa clausuró el zoológico La Pastora ubicado en Monterrey, Nuevo León, donde viven ejemplares de más de 100 especies de animales.

En este lugar estuvo durante dos años la cachorra de oso negro, una especie en peligro de extinción, hasta que una activista publicó un video viral que evidenció las pésimas condiciones en las que se encontraba.

¿Qué pasará con los animales de La Pastora por la clausura de Profepa?

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) compartió este viernes que colocaron los sellos de clausura en el zoológico por incumplir con la normatividad en materia de bienestar animal con la osa Mina, que ya se encuentra bajo tratamiento con especialistas en la Fundación Invictus, ubicada en Hidalgo.

Ante la preocupación por el futuro del resto de los animales en el sitio, la Profepa aclaró que la clausura es jurídica, por lo que deberán seguir brindando alimentos, cuidado y atención médica al resto de los ejemplares a su cargo.

Horas antes, informó que hará una revisión puntual a todos los animales en el sitio.

¿Cuál es el estado de salud de Mina, la osa víctima de presunto maltrato en La Pastora?

En su último reporte el pasado 30 de septiembre, la Profepa compartió que Mina seguía en estado crítico y con pronóstico incierto luego de su reciente traslado a la Fundación Invictus, donde la atienden especialistas las 24 horas.

Pese a ello, compartieron que en los primeros dos días mostró avances como una mayor actividad, buena respuesta al manejo del dolor y movimientos más seguros, además de una mejor adaptación a la dieta.

