¿La osa Mina está fuera de peligro? Este es su estado de salud HOY

La osa Mina sigue luchando para estar fuera de peligro mientras especialistas vigilan su salud en la Fundación Invictus

El estado de salud de la osa Mina sigue preocupando a muchos en redes sociales y todos esperamos que los expertos anuncien que está fuera de peligro después de su traslado a la Fundación Invictus del estado de Hidalgo, tras conocer el video que mostró las terribles condiciones en que vivía en el zoológico La Pastora.

Por lo pronto la PROFEPA dio a conocer una actualización de la salud que presenta hoy la osa que está en peligro de extinción.

Una activista denunció el maltrato animal contra una osa rescatada que se encuentra en el zoológico La Pastora de Monterrey, Nuevo León. Ampliar

¿Cuál es el estado de salud de la osa Mina?

Después de 65 horas en la Fundación Invictus, donde recibe la atención de médicos veterinarios especialistas, la osa Mina ha mostrado avances de acuerdo con el reporte que dio la PROFEPA este martes 30 de septiembre.

¿Entonces la osa Mina ya está fuera de peligro?

A pesar del buen reporte de los médicos especialistas que le brindan vigilancia técnica las 24 horas, la osa Mina sigue en estado crítico y pronóstico incierto debido a las malas condiciones que presentaba después de dos años de estar a cargo del zoológico La Pastora de Monterrey, Nuevo León.

Además, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente detalló que cuenta con antecedente de leptospirosis, por lo que activaron un protocolo sanitario y dieron aviso a Senasica (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria).

¿Qué avances muestra la osa Mina en Fundación Invictus?

Tiene más actividad

Mejor adaptación a la dieta

Consume más alimentos

Responde de forma favorable al manejo de dolor

Tiene movimientos más seguros

Presenta una mejor actitud y postura

Se redujo el olor seborreico vinculado a la condición en que la mantenían

Ya no tiene presencia de moscas

¿Qué es la Fundación Invictus?

Ubicada en Pachuca, Hidalgo, la Fundación Invictus es una organización que busca por el desarrollo copmunitario integral y la conservación del medio ambiente.

De acuerdo con su sitio web, es el único hospital de Latinoamérica dedicado a rescatar, rehabilitar y reubicar fauna silvestre, con autorización de autoridades ambientales y sanitarias en México y sí, sí recibe donativos. Si te interesa apoyar su actividad visita su página web.