México busca liderazgo regional en la Cumbre APEC de Corea

Con el objetivo de fortalecer lazos económicos y comerciales con las principales economías de la región Asia-Pacífico, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, arribó a la República de Corea para participar en la Cumbre APEC, que se celebra en la localidad de Gyeongju del miércoles al sábado.

El funcionario representa a la presidenta Claudia Sheinbaum en el segmento de líderes de la Cumbre APEC, un evento crucial que reúne a las 21 economías de la cuenca del Pacífico, las cuales concentran más del 60% del comercio global.

¿Cuál es la agenda estratégica de México en la Cumbre APEC?

La participación de Ebrard Casaubon busca no solo la cooperación económica, sino también promover la inversión, el desarrollo sustentable e impulsar y defender los intereses comerciales de México en el ámbito internacional.

Durante su gira, el secretario tendrá una agenda intensa que incluye:

Reuniones Bilaterales: Sostendrá encuentros estratégicos con ministros y altos funcionarios de otros países para explorar nuevas oportunidades de colaboración.

Encuentros con Empresas Globales: Mantendrá reuniones de trabajo con directivos de compañías de talla mundial, buscando atraer inversión y generar empleo en México.

¿México podría ser sede de la APEC en 2028?

Uno de los puntos culminantes de la agenda del secretario Ebrard será la presentación oficial de la candidatura de México para ser la sede de la Cumbre APEC en el año 2028. Este esfuerzo subraya el interés del país por desempeñar un papel más protagónico en la dinámica económica y comercial de la región Asia-Pacífico.

La Cumbre APEC en Corea se perfila como una plataforma esencial para que México consolide su posición como un socio clave en el comercio global y fortalezca su presencia en la dinámica Asia-Pacífico.

