Inundaciones Veracruz: Álamo sigue cubierto de lodo y sin atención sanitaria

La comunidad de Álamo fue una de las más afectadas tras el desbordamiento del Río Cazones, continúa bajo el lodo. FOTO: ALAN SCHOLES/CUARTOSCURO.COM

A 20 días de la gran inundación en Veracruz por el desbordamiento del río Cazones, que afectó 40 municipios de la entidad, Álamo es uno de los que mantiene graves afectaciones, el lodo continúa en gran parte de su territorio con un espesor incluso de 60 centímetros, que al secarse se ha convertido en un manto de polución que cubre y genera enfermedades en su población , denunció Luis Rodríguez, habitante de Poza Rica, quien junto con un grupo de amigos ha prestado asistencia a las víctimas del desastre.

¿Cómo avanza la limpieza tras las inundaciones?

La maquinaria de limpia está entrando, pero muy lento, hay personas con lesiones en pies, pie diabético que requieren medicamento, y la búsqueda y hallazgo de cuerpos continúa, compartió Luis en entrevista para “Así las Cosas” con Diego Martínez e Isaac Morán, a quienes confirmó que no hay fumigación o brigadas de limpieza, solo módulos en las colonias principales, ya que “solo limpiaron cuando iba a entrar la Presidenta”.

Por lo anterior, y bajo iniciativa propia, desde el primer minuto de la tragedia, Luis y un grupo de amigos han entrado con ayuda a las colonias para llegar ayuda “de nuestro bolsillo o de donativos que las personas han brindado”, pues a pesar de los bloqueos que realizaron lunes y martes las autoridades no dieron respuesta alguna.

¿Qué riesgos sanitarios enfrenta la población?

La situación es crítica, afirma, pues comienzan las enfermedades “malestar estomacal, vómito, diarrea provocados por la contaminación por el polvo”, que se ha levantado con los vientos fuertes de otoño generando polución. Por lo que pide ayuda a la ciudadanía, incluso este fin de semana, Luis Rodríguez viajará a la Ciudad de México para recaudar ropa y medicamentos que puedan llegar a las zonas más afectadas, entre ellas Álamo.

