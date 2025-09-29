Detienen a “El Viejón”, líder de ‘La Barredora’ ligada al CJNG en Guanajuato

Gustavo "N", alías "El Viejón", fue localizado y detendio en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre la detención de Gustavo N, alias “El Viejón”, considerada una de las capturas más relevantes en la estrategia de seguridad en el Bajío. El presunto líder criminal encabezaba el grupo operativo “La Barredora”, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y operaba principalmente en Guanajuato, donde era señalado como responsable de amenazas, agresiones, perforación de ductos para tomas clandestinas y la colocación de mantas contra autoridades y la Guardia Nacional.

Captura en Tlajomulco de Zúñiga

Elementos de fuerzas federales lograron la aprehensión en el Fraccionamiento Senderos de Monte Verde, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. En el operativo también fue detenida Edith Cárdenas Reyes, alias “La Edy”, pareja de “El Viejón”. Durante la acción, se aseguraron:

Paquetes con cocaína, marihuana y cristal

Cuatro armas de fuego y cargadores

y cargadores Una granada de gas

Cartuchos y equipo táctico

Historial criminal de “El Viejón”

Según la SSPC, Gustavo N estaba vinculado a delitos de extorsión, homicidio, narcomenudeo, privación ilegal de la libertad, robo de vehículos, robo de hidrocarburo y de autotransporte de carga, además de ataques contra grupos rivales y fuerzas de seguridad.

También se le atribuye la autoría intelectual de un robo bancario y el robo de 10 vehículos de una agencia automotriz en 2023.

El detenido y su pareja quedaron a disposición del Ministerio Público, que en las próximas horas definirá su situación jurídica.