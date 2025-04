SIMÓN LEVY: El millonario que quiere comprar a CHIVAS con dinero de un fondo de inversión de CHINA

Luego de la eliminación de Chivas del Clausura 2025 de la Liga MX, en la red social X, hubo un post que causó revuelo y aunque en un principio podría sonar como una broma o un simple post, hoy en día es una propuesta seria, fuerte, sólida económicamente y que podría ser el primer paso para que Chivas cambie de dueño.

Se trata de Simón Levy, el empresario de la construcción, millonario y ex político en México, que hoy, desde China, alza la mano para poder cambiar el rumbo del Club Deportivo Guadalajara, al que es aficionado y al cual dice, le duele verlo en escases de resultados exitosos.

Este martes, Levy platicó largo y tendido con W DEPORTES en el programa Juicio Deportivo, con Alberto Bernard y Gerardo Melín y soltó varias bombas en su proyecto de adquisición de El Rebaño.

¿De dónde sale el dinero?, ¿A qué se dedica?, ¿Por qué invertir en Chivas?, ¿Sabe cómo se maneja el futbol mexicano?. Simón respondió sin tapujos.

¿POR QUÉ SIMÓN LEVY QUIERE INVERTIR EN CHIVAS?

Declarado fan ‘enfermo’ del Club Deportivo Guadalajara y que está al pendiente día a día del equipo, Simón Levy dijo que ya tiempo atrás llegó a platicar, incluso con el mismo Jorge Vergara, de un proyecto deportivo y económico, sin embargo, hoy, ya sin el dueño de Chivas con vida, le duele ver al equipo de sus amores en crisis desde hace ya varios años.

“No es la primera vez que lo hago, pero ahora traigo una propuesta innovadora, atrevida y por eso ha levantado mucho revuelo. Hoy Guadalajara no tiene problemas financieros, lo que tiene es una mala administración”.

Recordando mucho a Jorge Vergara, Levy promete una idea innovadora, desde el manejo económico del club, incluidos los jugadores y técnicos, hasta lo administrativo.

“Creo que Jorge mueve el futbol mexicano no por el dinero, sino las formas. Jorge Vergara era así, rompía barreras, yo lo conocí y le hablé de esta propuesta. Hoy veo a Chivas escaso de un sistema financiero y un sistema deportivo fructífero”.

¿QUIÉN ES SIMÓN LEVY Y A QUÉ SE DEDICA?

Conocido en México por su pasado político y algunos nexos de contratos con gobiernos en varios estados, hoy Simón Levy está alejado del país, radicando principalmente en China, donde es líder en la industria de la construcción y uno de los personajes más reconocidos en ese sector en todo el mundo.

“Tengo muchos años en China, más de 20 años. Me ha ido bien y mal. Tengo un fondo de inversión, nos dedicamos a la industria de la construcción, tengo experiencia en el sector urbano, tengo reconocimientos en el Foro Económico Mundial. Este fondo tiene capital de China y tengo lazos muy sólidos con el presidente Donald Trump y ese es el nexo entre ambos países por el cual está unido este fondo de inversión”.

“NO QUIERO SACAR A AMAURY VERGARA DE CHIVAS”

“Soy ignorante del futbol, pero no de los negocios y yo sé que Amaury no quiere vender a Chivas y le digo a él directamente que mi idea no es sacarlo, pero sí potencia al club, a la institución. Maximizar el poder del Guadalajara en función de resultados deportivos”.

Levy recalcó que Chivas no solo sufre en lo deportivo, sino en lo administrativo y en dirigencia y es justo en ese rubro, donde su llegada, su capital y su fondo de inversión, podrían ayudar a sacar al equipo del hoyo.

“El fondo no solamente es capital, que creo que eso es lo que vale de nosotros y lo que podíamos aportar es no solamente dinero, sino propuestas innovadoras en el manejo del equipo de futbol”.

Por último, dijo que hizo pública sus intensiones de comprar a Chivas o al menos de tener injerencia, para tener credibilidad en su propuesta y que, en caso de fallar, la presión caiga sobre él, debido al amor que le tiene a los colores rojiblancos.

“No me gusta el pasillo y por eso lo hice público, porque cuando haces un testimonio social, la presión cae sobre mi. Y no, no solo es un post, todo esto viene acompañado de una propuesta económica y deportiva. Así llegó Jorge Vergara a Chivas hace muchos años y así lo estoy haciendo yo”