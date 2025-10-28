Tras ataque de EE.UU a embarcación en el Pacífico, México rescata a sobreviviente

Ataque de Estados Unidos a embarcación en el Pacífico

El gobierno de México participó en el rescate de un sobreviviente de los ataques que realizó Estados Unidos a embarcaciones en el océano Pacífico.

De acuerdo con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que el lunes se llevaron a cabo tres agresiones en contra de cuatro presuntas embarcaciones del narcotráfico como parte de su ofensiva en la región.

“Ayer, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra cuatro embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas (DTO) que trafican narcóticos en el Pacífico Oriental” — Indicó Hegseth

El secretario aseguró que las cuatro embarcaciones, eran conocidas por su equipo de inteligencia y que transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y transportaban estupefacientes.

Hegseth detalló que las agresiones ocurrieron en aguas internacionales y 14 personas murieron, hubo un sobreviviente.

Respuesta y cifras

Ante esto, las autoridades mexicanas de búsqueda y rescate participaron para dar con el paradero de este sujeto, del que no se han ofrecido más detalles.

“Respecto al sobreviviente, el Comando Sur de Estados Unidos inició inmediatamente los protocolos estándar de Búsqueda y Rescate (SAR); las autoridades SAR mexicanas aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate”, — Explicó

El secretario finalizó diciendo que estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda, y recibirán el mismo trato.

Los rastrearemos, los conectaremos con redes y, luego, los cazaremos y los eliminaremos”, — Manisfestó

Este es el ataque número 11 reportado contra embarcaciones supuestamente cargadas con droga que la administración de Donald Trump lleva a cabo desde que empezó sus operaciones contra el narcotráfico, primero en el Caribe y luego en el Pacífico; van más de 60 muertos.