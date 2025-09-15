Trump anuncia segundo ataque contra narcoterroristas en el Caribe

Las imágenes del ataque fueron compartidas por el presidente Donald Trump / Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las Fuerzas Armadas estadounidenses atacaron una segunda embarcación en el mar Caribe, resultando en la muerte de tres personas a quienes describió como “narcoterroristas” venezolanos.

El ataque ocurrió mientras los señalados se encontraban en aguas internacionales. El presidente reiteró que los narcóticos ilegales son un arma mortal que “envenena a los estadounidenses”.

¿Qué dijo Trump sobre el segundo ataque en el Caribe?

“Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE.UU. llevaron a cabo un segundo ataque cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas, identificados positivamente y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur”. — Donald Trump

Las autoridades estadounidenses confirmaron que tres narcotraficantes murieron y que no hubo heridos entre el personal militar durante la operación.

¿Cómo respondió Venezuela al ataque estadounidense?

La Administración de Trump ha acusado públicamente al gobierno de Nicolás Maduro de liderar el llamado “Cartel de los Soles”, acusación que Caracas niega rotundamente.

Como respuesta a esta nueva acción, el gobierno de Venezuela denunció el ataque como un “acto de agresión” contra su soberanía.

