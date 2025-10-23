Claudia Sheinbaum en desacuerdo con EE.UU por ataque a buques en el Pacífico

También se dijo en desacuerdo con el ataque que emprende Estados Unidos contra buques en el Pacífico, ello después que se registrara el segundo fuera del Caribe.

Rechazo a las operaciones militares

Después que el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, confirmó la continuidad de la campaña contra buques que consideren sospechosos de contrabando de drogas, en la mañanera la Primera Mandataria recordó que existen leyes internacionales de cómo tiene que operarse frente a un presunto transporte ilegal.

Bueno pues obviamente no estamos de acuerdo, ahí pues leyes internacionales de cómo tiene que operarse frente a una presunta presunto transporte de droga de manera ilegal o armas o en aguas internacionales y así lo hemos manifestado al gobierno de Estados Unidos y públicamente”. — Explicó la Presidenta

Y es que los ataques de esta semana fueron el octavo y el noveno conocidos contra embarcaciones que las fuerzas de Operaciones Especiales estadounidenses llevan a cabo desde que comenzó la operación en septiembre, elevando a 37 el número de muertos.

Defensa de la soberanía nacional

Por otro lado, también evitó dar una opinión sobre el anuncio de su homólogo estadounidense Donald Trump sobre el fin de la ayuda e imposición de nuevos aranceles a Colombia, acusando a su presidente Gustavo Petro de matón y fabricante de drogas.

Pues cada quien tenemos nuestras formas de enfrentar, digamos, algún debate internacional, ¿no? O en la relación con Estados Unidos. Nosotros hemos elegido, primer lugar, la defensa de nuestros mexicanos, de nuestros compatriotas en Estados Unidos, y hemos elegido defendiendo nuestros principios, nuestra soberanía, un esquema de diálogo franco con el gobierno de los Estados Unidos, buscando un acuerdo. Esa es, digamos, la manera en que nosotros hemos trabajado sin renunciar nunca a nuestros principios de soberanía, libre determinación y autodeterminación del pueblo de México. Incluso modificamos la constitución para fortalecer el sentido de soberanía”. — Dijo el Sheinbaum

La Presidenta destacó que su administración decidió enfrentar el debate internacional buscando un diálogo abierto, manteniendo siempre principios de soberanía y autodeterminación, incluso señaló que se modificó la constitución para reforzarlos y evitar la injerencia de otra nación.