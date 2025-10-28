¿Sube la tarifa? Clara Brugada fija el viernes como fecha clave para acuerdo con transportistas

Integrantes de la FAT anunciaron bloqueos y movilizaciones el próximo 29 de octubre en exigencia de aumento de tarifas y bono.

Previo a los bloqueos y manifestaciones que los concesionarios del transporte público tienen previsto para mañana miércoles, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confió en que el próximo viernes haya un acuerdo entre las organizaciones que piden el aumento de tarifa en el transporte y el gobierno capitalino.

“Espero que el viernes se llegue a un acuerdo”. — Clara Brugada

¿Qué pidió el gobierno a los transportistas?

En tanto, el secretario de Gobierno, César Cravioto, hizo un llamado a los afiliados al Frente Amplio de Transportistas (FAT) para que no realicen bloqueos ni manifestaciones mañana.

“Yo espero y hago un llamado a este Frente del Transporte para que no se movilice el día de mañana. Ya tienen cita el próximo viernes con el secretario de movilidad y con un servidor para ver el tema de fondo que están solicitando”. — César Cravioto

Dijo que esta tarde se reunirá con dos de los dirigentes del FAT: “espero que hoy los convenza de que no haya movilizaciones mañana y que esperen a la reunión del próximo viernes”.

¿Qué postura mantiene el gobierno sobre las tarifas?

Por su parte, la Jefa de Gobierno dijo que mientras se llega a un acuerdo, la tarifa se mantendrá.

“Sabemos que tenemos una infraestructura de transporte que tiene que mejorarse también. Eso va junto con cualquier decisión que se pudiese tomar, la población reclama acerca de los mejores servicios que se requieren y también el sector transportista reclama aumentos de tarifa”. — Clara Brugada

Ambas cosas se tienen que contemplar, indicó, mientras tanto vamos a mantener la tarifa pública con el mejor transporte posible.

Dijo que esta situación se tendrá que discutir “todos los días hasta que se llegue a un acuerdo”.

¿Qué vialidades serán afectadas por la movilización de los transportistas?

La organización Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), que agrupa a más de 8 mil unidades del transporte concesionado, anunció una gran movilización para este miércoles con el fin de presionar que el gobierno capitalino les permita el alza en la tarifa del transporte.

Se tiene previsto que el paro inicie desde las 6:30 de la mañana y afecte las entradas y salidas carreteras a la Ciudad de México, además de otras vialidades.

Se prevé que el paro cause afectaciones severas en las principales entradas y salidas de la capital, así como en vialidades estratégicas del interior:

Autopista México - Pachuca

Autopista México - Cuernavaca

Autopista México - Toluca

Autopista México - Puebla

Periférico Norte

Calzada Ignacio Zaragoza

Calzada de Tlalpan

