¡Juan Gabriel en Bellas Artes! Proyectarán el PRIMER concierto del cantante en ese recinto en el Zócalo CDMX

Sin duda alguna, el mítico primer concierto de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes es uno de los favoritos de los capitalinos, es por eso que, ante tanta insistencia de sus seguidores, las autoridades capitalinas junto con el gigante del streaming Netflix, lo proyectarán en el Zócalo capitalino. Te contamos más al respecto.

Juan Gabriel en Bellas Artes Ampliar

¿Cuándo proyectarán el concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes?

El primer concierto de ‘El Divo de Juárez’ será proyectado en el Zócalo de la CDMX el próximo 8 de noviembre en punto de las 20 hrs. Y es que ante tanta insistencia de sus seguidores, por fin se hizo realidad.

Esto forma parte del estreno de la serie documental con imágenes nunca antes vistas de Juan Gabriel. Es importante mencionar que ésta llegará a las pantallas de los hogares en octubre 30.

Este concierto contiene mucha nostalgia debido a que rompió barreras entre la música popular y la ‘alta cultura’. Juan Gabriel se convirtió en el primer cantautor de música popular mexicana en presentarse en Bellas Artes, el máximo recinto cultural del país además, acompañado de la Orquesta Sinfónica.

Así que tu sugerimos llegar con tiempo para que apartes el lugar y cantes a todo pulmón “Amor Eterno”.

Juan Gabriel en Bellas Artes Ampliar

¿Por qué es icónico el primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes?

El primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes es icónico debido que fue el primer cantante de un género que no era ópera en presentarse en dicho lugar. Asimismo, en su momento generó una gran controversia y oposición por parte de un sector de la élite cultural e intelectual.

A pesar de ello, el concierto tuvo un rotundo éxito, lo que lo catapultó en la cima de la fama y lo consolidó como un cantante único. Esto demostró que la música popular tiene un arte igual o mayor que otros géneros musicales.