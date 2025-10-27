Detienen a Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, ambos, prófugos de la justicia en México

El empresario, Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, ha sido detenido y permanece bajo arresto en Estados Unidos. La pareja lleva varios años prófuga de la justicia en México, acusados de varios delitos y aunque su paradero era un misterio, ahora, podrían estar cerca de enfrentar a la justicia. Te contamos todo lo que se sabe del caso.

Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, es detenido en Estados Unidos Ampliar

Luego de casi 5 años prófugo de la justicia en México, el empresario, Víctor Manuel Álvarez Puga y esposo de la también acusada y famosa conductora de televisión, Inés Gomez Mont, ha sido detenido y permanece bajo arresto por autoridades en Estados Unidos.

Así lo ha confirmado este lunes el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, indicando que, Álvarez Puga lleva ya varios días privado de su libertad, por una situación migratoria en la Unión Americana.

Víctor está arrestado en Miami, Florida, en el centro de procesamiento Krome North SPC.

Si bien, por ahora no se le ha relacionado con las acusaciones en su contra en tierras mexicanas, esta detención podría dar paso a una extradición.

¿DE QUÉ SE LE ACUSA A INÉS GÓMEZ MONT Y SU ESPOSO?

Desde el 2021, la conductora de TV, Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga, son acusados de participar en una red de empresas fantasma y el desvío de más de 3,000 millones de pesos

La Fiscalía General de la República ha girado múltiples órdenes de aprehensión contra la pareja, de la cual no se sabía nada, hasta estas últimas semanas, donde el gobierno de México recibió información que elk empresario se encontraba detenido por autoridades migratorias en Estados Unidos.

En marzo, la Unidad de Inteligencia Financiera les había liberado algunas de sus cuentas, tras haber ganando un amparo, sin embargo, de acuerdo a fuentes de seguridad, esto fue más una jugada del gobierno para tener actualización sobre su posible paradero.

Inés Gomez Mont fue considerada prófuga de la justicia desde el 2021 Ampliar

LA HISTORIA DE VÍCTOR MANUEL ÁLVAREZ PUGA E INÉS GÓMEZ MONT

Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, la conductora Inés Gómez Mont. Acusados de orquestar un esquema millonario de desvío de fondos públicos, lavado de dinero y delincuencia organizada, presuntamente malversados de la Secretaría de Gobernación durante la administración de Miguel Ángel Osorio Chong.

La Fiscalía General de la República destapó en 2019 un mecanismo sofisticado de fraude, llevado a cabo gracias a contratos simulados con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Segob, adjudicados a empresas “fantasma” ligadas a los hermanos Álvarez Puga, Víctor y Alejandro.

Entre 2016 y 2017, estos recursos, destinados supuestamente a servicios penitenciarios bajo el manto de “seguridad nacional”, fluyeron a través de más de 1,400 operaciones bancarias, disfrazadas de transacciones legítimas vía comprobantes fiscales digitales falsos.

Inés Gómez Mont, figura pública y en su momento una de las conductoras estelares y favoritas del público en la televisión mexicana, ntambién fue involucrada en el caso de su esposo.

Según la PGR, Inés fue beneficiaria directa de la red de empresas fantasma, recibiendo 14.8 millones de pesos de dos de estas entidades ficticias.

Los delitos imputados son apropiación indebida de fondos públicos, defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada, con una ficha roja de Interpol activa desde octubre de 2021.