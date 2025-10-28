Diputados del PVEM aparecen presuntamente ebrios en VIDEO y redes sociales se burlan

Los legisladores de Yucatán y Campeche fueron captados en aparente estado de ebriedad.

Dos diputados locales del Partido Verde Ecologista de México fueron captados en video bajo los presuntos efectos del alcohol, imágenes que rápidamente se hicieron virales en redes sociales.

Se trata de Harry Rodríguez Botello y Andrés Fernández del Valle Laisequilla, legisladores de Yucatán y Campeche, respectivamente, quienes aparecen en el clip lanzando frases entre risas y palabras altisonantes.

Los únicos dos que realmente quieren a sus equipos, la Máquina y el Ame. — Harry Rodríguez.

De acuerdo con la revista Proceso, Rodríguez Botello habría ocupado la dirigencia estatal del Partido Verde hasta este lunes; sin embargo, el Comité Ejecutivo del PVEM aclaró que actualmente no se desempeña como presidente.

A través de un comunicado, el partido informó que en la primera quincena de noviembre se realizará la Asamblea Estatal para renovar la dirigencia, y adelantaron que será una mujer quien asuma el cargo.

Por su parte, tras la difusión del video, usuarios en redes sociales reaccionaron con comentarios como “Se llama Botello, ¿qué esperaban?” o “En el apellido lleva la penitencia, menos mal que no se apellida Mota”.

Ante el escándalo, Harry Rodríguez optó por restringir su perfil de Facebook y no ha emitido una declaración pública sobre lo ocurrido.

