UNTA advierte nuevas protestas agrícolas en México ante “albazo” del secretario de Agricultura

Álvaro López, líder de la UNTA, desmintió un acuerdo con autoridades federales y advirtió que los bloqueos preparados para el jueves podrían adelantarse para este miércoles si no obtienen respuesta favorable a los precios de garantía.

Si autoridades federales y #ProductoresAgrícolas no llegan a un acuerdo, sobre #PreciodeGarantía, se esperan bloqueos carreteros para el miércoles y jueves: "Guanajuato, Guerrero y jalisco dicen seguirán hasta donde tope en defensa de sus demandas", Álvaro López Ríos, dirigente…

¿Qué exige la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas?

El líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Álvaro López, consideró “un albazo” lo dicho en redes por el secretario de Agricultura de México, Julio Berdegué, y desmintió que exista un acuerdo en el precio de garantía para granos básicos demandado por las comisiones de agricultores de Jalisco, Guanajuato y Michoacán que participaron ayer en una reunión en la que el secretario “no estuvo presente”.

Por lo anterior, adelantó que este día continuarán en la Ciudad de México a la espera de una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, y advirtió que, de no alcanzar un acuerdo con las autoridades federales y el pronunciamiento de sus estados, los bloqueos anunciados para el próximo jueves podrían adelantarse a mañana miércoles (29.10.25).

¿Qué ocurrió en la reunión con Agricultura?

En entrevista para “Así las Cosas”, con Diego Martínez e Isaac Morpan, el líder de la UNTA detalló que en la reunión de ayer “el secretario no estuvo presente, se fue a un tema de la FAO y mandó a sus personeros”.Tras la discusión de la mañana se hizo una pausa para comer, tiempo que —afirmó— “aprovecharon las autoridades, pues cuando regresaron se enteraron de lo que estaba comunicando el secretario en redes”, lo que consideró “un albazo”.Aunque la discusión continuó hasta las 10 de la noche, se fueron con la respuesta de Berdegué en redes.

Se implementará un precio de $ 6,050 pesos por tonelada de maíz blanco en Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Este precio es 25% superior al precio del mercado internacional para maíz, puesto en el centro del país.



La medida anunciada incluye además un crédito para productores de… pic.twitter.com/jXRRyRY0F0 — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) October 27, 2025

¿Continuarán las protestas agrícolas en México?

Las comisiones, dijo, “están muy molestas porque fue un albazo la noticia falsa que sacó Berdegué de que son los estados los que van a responder”.Por lo que afirmó: “no es cierto un acuerdo, se está valorando dar continuidad a la lucha, si hay posibilidades mañana o pasado se organizan en caravanas para llegar a la CDMX… en Guanajuato, Guerrero y Jalisco la gente ha dicho hasta donde tope, para buscar los precios de garantía y mejoras en el T-MEC”, afirmó.

