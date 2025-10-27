Máscara de Claudia Sheinbaum, de venta en Liverpool: Precio y qué dice la ley sobre esto

Con las fiestas de noviembre a la vuelta de la esquina y con muchas opciones para un disfraz en Halloween, en Liverpool, una de las tiendas más populares y prestigiosas de México, venden una opción que ha hecho ruido en las últimas horas: LA MÁSCARA DE CLAUDIA SHEINBAUM.

Y no, no es una broma ni un error de la página, en verdad es una venta y parece que ha ido ganando popularidad en las últimas horas, ya que, en su sitio web aparece entre los productos destacados en venta.

Se trata de una máscara que replica el rostro de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hecha de látex y pintada a mano, según describe la misma publicación. Es fabricada por la marca Rey, popular por hacer disfraces y máscaras de todo tipo de eventos.

"Celebra la historia y la actualidad política con esta máscara de presidenta Claudia Sheinbaum, parte de la línea exclusiva de personajes presidenciales de Rev. Elaborada en látex de alta calidad, esta máscara presenta un acabado realista y detallado, ideal para eventos temáticos, disfraces, sátira política o celebraciones patrias“, se puede leer en la publicación.

Y si bien, la misma tienda hace énfasis en su uso para sátiras o eventos temáticos, por la época en la que estamos, en redes sociales ya se ha empezado a hablar de este producto como el ideal para Halloween.

¿CUÁNTO CUESTA LA MÁSCARA DE CLAUDIA SHEINBAUM EN LIVERPOOL?

La máscara de la Presidenta de México tiene un costo de $399 pesos y por ahora solo se tiene con entrega a domicilio, ya que la página no tiene opciones de recoger en tienda.

Pero no solo hay de Claudia Sheinbaum, ya que, dentro del polémico catálogo de Máscaras de Liverpool, también hay del expresidente Felipe Calderón, Andrés Manuel López Obrador, José José, Luis García, Christian Martinoli, entre otros.

¿QUÉ DICE LA LEY SOBRE HACER PRODUCTOS O BURLARSE DE UN PRESIDENTE?

En México, la creación de productos que involucren burla o sátira hacia el Presidente de la República (como memes, caricaturas, videos o mercancía con contenido humorístico crítico) está protegida por la libertad de expresión ya que no hay una ley que impida la creación, venta o producción de productos basados en su físico.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se clara y establece que, este derecho no es absoluto y tiene límites específicos cuando podría vulnerar otros derechos, como el honor o la imagen de una persona o pueda prestarse para cometer actos ilícitos.

Si el producto promueve violencia, discriminación o perturba el orden público, podría caer en delitos como apología de un delito

También hay otro punto que indica que las figuras públicas como el Presidente deben soportar críticas más duras.

En resumen, en México no hay ley que prohíba específicamente “burlas al Presidente”; al contrario, se fomenta como control al poder.