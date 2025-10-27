¿Kamala Harris podría contender por la presidencia en 2028 y Trump buscar un tercer mandato? / Kevin Frayer

A casi un año de que Donald Trump asumió su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, Kamala Harris, vicepresidenta durante la administración de Joe Biden y excandidata en las pasadas elecciones, dejó abierta la puerta a una eventual candidatura presidencial para 2028.

Durante una entrevista con la periodista Laura Kuenssberg, de la BBC, la demócrata afirmó que “posiblemente” podría ser presidenta algún día y dijo confiar en que en el futuro “habrá una mujer en la Casa Blanca”.

“No he terminado”, declaró Harris. “He vivido toda mi carrera como una vida de servicio, y lo llevo en la sangre”. —

Kamala aprovechó la conversación para lanzar críticas a Donald Trump, a quien calificó como un “tirano” y señaló que muchas de sus advertencias sobre él se están cumpliendo, pues, dijo, “se comporta como un fascista autoritario y ha usado el Departamento de Justicia como un arma política”.

También se refirió al reciente escándalo por la censura del comediante Jimmy Kimmel, ordenada por el gobierno de Trump, y que el propio mandatario celebró públicamente.

Responde la Casa Blanca

Cuando Kamala perdió las elecciones por mayoría aplastante, debió haber captado la indirecta. Al pueblo estadounidense no le importan sus mentiras — Abigail Jackson, la portavoz de la Casa Blanca, tras las declaraciones de Harris.

¿Un tercer mandato de Trump?

En marzo de este año, Trump declaró para NBC News que no descartaba la posibilidad de contender por un tercer mandato, a pesar de que la 22ª Enmienda de la Constitución lo prohíbe, y aseguró que existen “métodos” para lograrlo.

Aunque el republicano no ha vuelto a hablar públicamente del tema, recientemente Steve Bannon, su exasesor, aseguró en una entrevista con The Economist que “Trump va a conseguir un tercer mandato, y la gente debería acostumbrarse a ello”, insinuando que habría un plan para mantenerlo al frente de Estados Unidos más allá de 2028.

