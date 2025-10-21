Ala este de la Casa Blanca demolida: Trump tendrá salón de baile

La Casa Blanca comenzó este lunes a demoler una notoria sección del Ala Este, la base de operaciones tradicional de la primera dama, para construir el salón de baile de Trump. Dicho proyecto está actualmente valorado en 250 millones de dólares, aproximadamente, a pesar de carecer de la aprobación de la agencia federal que supervisa tales proyectos y puede costar más.

El salón medirá unos 8.400 metros cuadrados, un tamaño que casi duplicará la superficie del edificio principal y de sus alas este y oeste.

Trump anunció el inicio de la construcción en una publicación en redes sociales. Señaló que el trabajo se estaba llevando a cabo “justo detrás de nosotros”.

Cuando anunció los planes para su construcción en febrero, el republicano respondió a las críticas declarando que no iba a “interferir en el edificio actual”. “Estará cerca de él, pero sin tocarlo. Y rinde un homenaje total al edificio existente, del que soy un gran admirador. Es mi favorito”, insistió ahora en julio. Sin la aprobación de la agencia federal pertinente, algo muy común para él, Trump unilateral y finalmente ha comenzado su proyecto. Este representará el mayor cambio estructural en la Casa Blanca desde la adición del Balcón Truman en marzo de 1948 con vistas al Jardín Sur, e incluso superará en tamaño a la propia residencia.

¿Porque un salón de baile?

El objetivo de esta adición es expandir el espacio para invitados durante eventos importantes, teniendo una capacidad inicialmente pensada para 650 asistentes, aumentando ahora para 900 personas. Trump aseguró que como promotor inmobiliario se ofreció en reiteradas ocasiones a construir un salón de baile, pero las administraciones de Obama y Biden declinaron la oferta. Su plan original para este nuevo proyecto iba a costar 200 millones de dólares, pero en la actualidad ha aumentado a 250.

La Casa Blanca ha seguido adelante con el masivo proyecto de construcción a pesar de no contar aún con la aprobación de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital (NCPC), que aprueba trabajos de construcción y renovaciones importantes en edificios gubernamentales en el área de Washington. Su presidente, Will Scharf, quien también es secretario de personal de la Casa Blanca y uno de los principales asesores de Trump, dijo en la reunión de septiembre de la comisión que la agencia no tiene jurisdicción sobre el trabajo de demolición o preparación del sitio para edificios en propiedad federal.

“Lo que tratamos es esencialmente la construcción, la edificación vertical”, dijo Scharf el mes pasado.

No estaba claro si la Casa Blanca había presentado los planos del salón de baile para la revisión y aprobación de la agencia. La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios y las oficinas de la comisión están cerradas debido al cierre del gobierno.

Trump dijo en el anuncio en redes sociales que el proyecto se completaría “¡sin costo alguno para el contribuyente estadounidense! El salón de baile de la Casa Blanca está siendo financiado privadamente por muchos patriotas generosos, grandes compañías estadounidenses (Apple, Amazon, Lockheed Martin y Coinbasey), y un servidor".

La historia del Ala Este

El Ala Este alberga varias oficinas, incluidas las de la primera dama. Fue construida en 1902 y ha sido renovada a lo largo de los años, con un segundo piso añadido en 1942.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que esas oficinas del Ala Este serán reubicadas temporalmente durante la construcción y que esa ala del edificio será modernizada y renovada.

Nada será derribado", dijo Leavitt cuando anunció el proyecto en julio.

Trump insiste en que los presidentes han deseado un salón de baile así durante 150 años y que está añadiendo el enorme espacio de 8.361 metros cuadrados con paredes de vidrio porque el Salón Este, que es la sala más grande de la Casa Blanca con una capacidad de aproximadamente 200 personas, es demasiado pequeño. También ha dicho que no le gusta la idea de recibir a reyes, reinas, presidentes y primeros ministros en pabellones en el Jardín Sur.

La Casa Blanca de Trump

Comenzó por el despacho oval, donde su diseñador de confianza, John Icart, que ya trabajó para él en Mar-a-Lago, es el principal responsable de los acabados dorados de la oficina del presidente. Además de su retrato de su intento de asesinato en Butler (Pensilvania) ha reemplazado el del expresidente Obama y el césped del Jardín Rosado.

En septiembre, inauguró el patio con una cena para personas influyentes en Washington, en lo que bautizó como el Club del Jardín Rosado, irónico ya que ahora esta pavimentado completamente. Trump está replicando sus cenas en Mar-a-Lago, donde frecuentemente pasa noches con socios del club y otras personas de alto interés, su interés, en nada más y nada menos que uno de los edificios más importantes de Estados Unidos y el mundo.

Los planes estiman que el gran salón de baile esté listo antes de enero del 2029, fin del mandato de Trump.

