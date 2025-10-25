Trump impone nuevos aranceles a Canadá tras polémica con gobierno de Ontario

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un nuevo y significativo incremento en la tensión comercial con Canadá al imponer un arancel adicional del 10% a las importaciones canadienses.

Esta medida se aplica como represalia directa al gobierno de la provincia de Ontario por negarse a retirar un polémico anuncio antiaranceles.

¿Qué provocó la decisión de imponer aranceles a Canadá?

La escalada se desató por un anuncio televisivo financiado por el gobierno de Ontario, la provincia más poblada de Canadá, que critica la política arancelaria estadounidense. El spot utilizó un fragmento de un discurso del expresidente republicano Ronald Reagan en el que advierte sobre los peligros de las guerras comerciales.

Trump reaccionó vehementemente, calificando la difusión del anuncio como una “grave tergiversación de los hechos” y un “acto hostil”. El presidente estadounidense se quejó de que, a pesar de las órdenes de retirarlo “inmediatamente”, el anuncio fue emitido durante la Serie Mundial de béisbol, un evento de gran audiencia en ambos países.

“Debido a su grave tergiversación de los hechos y su acto hostil, estoy aumentando el arancel sobre Canadá en un 10% por encima de lo que pagan ahora”. — Donald Trump

¿Cómo afectará el nuevo arancel del 10% a las relaciones bilaterales?

La decisión de aplicar el arancel adicional se produce inmediatamente después de que Trump diera por terminadas todas las negociaciones comerciales con Canadá, un movimiento que afecta directamente los esfuerzos de diálogo que se mantenían para resolver las disputas comerciales.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, no ha reaccionado de inmediato al anuncio del 10% adicional, pero en días anteriores había señalado que la política comercial de Washington requería una reforma en la estrategia económica de Canadá.

Aún se desconoce la fecha exacta de entrada en vigor de este arancel del 10% y si aplicará a la totalidad de las mercancías canadienses o solo a sectores específicos.

