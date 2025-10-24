Trump rompe negociaciones comerciales con Canadá tras polémico anuncio

Por "uso fraudulento de un anuncio" el presidente de Estados Unidos Donald Trump rompió relaciones comerciales con Canadá. / The Washington Post

A través de su red social Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió las negociaciones comerciales que su país mantenía con Canadá.

Trump justificó lo anterior al acusar que Canadá “ha utilizado fraudulentamente un anuncio” en el que aparece el expresidente Ronald Reagan hablando mal de los aranceles.

En una publicación, Trump aseguró: “LOS ARANCELES SON MUY IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD NACIONAL Y LA ECONOMÍA DE EE. UU.”.

¿Por qué Trump canceló las negociaciones con Canadá?

En ese tenor, añadió que “debido a su comportamiento atroz, TODAS LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES CON CANADÁ QUEDAN TERMINADAS”.

Hay que recordar que Canadá es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, pero las relaciones entre ambos países se han enfriado desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

¿Qué originó el conflicto entre ambos países?

Según medios estadounidenses, el anuncio televisivo al que alude Trump fue promovido por el gobierno de Ontario, la provincia más poblada de Canadá.

El anuncio utiliza un audio de 1987 del expresidente estadounidense Ronald Reagan, quien señala a los aranceles como un elemento dañino para la economía, pero el actual inquilino de la Casa Blanca considera que está tergiversado.

